Eactivos.com alcanza diez años después de su estreno con 33.000 postores registrados, según la auditora OJD Interactiva

La atención personalizada, la resolución de dudas a través del call center, la organización de visitas y la calidad informativa de cada activo son algunos de los factores que ofrecen garantías a la audiencia y hacen más confiable esta plataforma.

Asimismo, la web cuenta con cerca de 24 millones de páginas vistas por sus 2 millones de usuarios.

Valencia, septiembre 2023 – La plataforma de subastas judiciales, Eactivos.com, está de enhorabuena: más de una década después de su puesta en marcha ha logrado aglutinar una base de datos que supera los 33.000 usuarios registrados, entre fondos de inversión, empresas y particulares, gracias a la confiabilidad que ofrece: atención personalizada, resolución de dudas a través del call center, organización de visitas, realización de reportajes fotográficos y vídeos de los inmuebles, inversión en marketing online y offline e información y documentación de calidad se constituyen como elementos fundamentales para que los postores participen y registren sus ofertas en las subastas.

La plataforma, que lleva implícito en su ADN la apuesta por el I+D+i a lo largo de todos estos años, es una de las más innovadoras y adaptadas del mercado a la experiencia de usuario gracias al feedback continuo que recibe de sus clientes y que le permite realizar optimizaciones. De hecho, para la recogida de opiniones, cuenta con una plataforma externa, Ekomi, en la que los postores valoran el servicio ofrecido con un “sobresaliente” desde el inicio hasta la firma del bien o bienes: actualmente tiene una puntuación de 9 sobre 10 según la estadística auditada.

En cuanto a las funcionalidades de la web, esta ha ido variando durante estos diez años para así poder adaptarlas a las necesidades reales de los usuarios. Participar en una subasta, registrar una oferta, acceder fácilmente al número de cuenta para realizar un depósito, todo esto son acciones que los postores pueden realizar de manera intuitiva y ágil.

La transparencia también es uno de los pilares de esta plataforma de subastas, razón por la cual lleva auditada externamente a través de OJD Interactiva, la Oficina de Justificación de la Difusión que se encarga de medir las audiencias de los medios de comunicación digitales a nivel nacional que precisan certificar su audiencia para poder ser tenidos en cuenta a la hora de planificar campañas de publicidad, y que, por tanto, no permite alterar los datos. De esta manera, los datos publicados por eactivos.com son siempre fidedignos y no cabe manipulación en ellos.

Todas estas razones, junto a un equipo profesional conformado por más de una veintena de profesionales, entre abogados, economistas, periodistas, publicistas e ingenieros, sirven como trampolín para que la plataforma esté a punto de alcanzar 2 millones de visitas en su web y casi 24 millones de páginas vistas. De esta manera, la trayectoria profesional de las entidades especializadas es un factor para tener en cuenta, sin embargo, también importa su organización empresarial, así como su capacidad de inversión en calidad y transparencia. Todo ello se convierte en un factor clave para ofrecer garantías de éxito de cara a una mayor cancelación de deuda, así como para la consecución de un mejor índice de realización en los activos liquidados, por lo que no contar con toda esta estructura dificultará la obtención de buenos resultados.

Antes de final de año lanzará la nueva plataforma 5.0 que lleva desarrollando hace 2 años.