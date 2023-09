Según Ricardo Ribes, CEO de Adock, la externalización de la logística a través del fulfillment puede ser clave para las empresas de hoy

La logística y la distribución de los productos son dos de los factores clave para el éxito de un e-commerce, razón por la que es imprescindible optimizar estas cuestiones para brindar a los compradores una experiencia positiva.

En este sentido, una de las soluciones más eficientes es la externalización de la logística a través del fulfillment, dejando esas tareas en manos de operadores especializados. Un gran aliado para ello es Adock, la firma surgida con el objetivo de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a desarrollar su cadena logística, la cual se ha convertido en una referencia en lo que respecta a fulfillment en España. Ricardo Ribes, el CEO de la compañía, explica cuál ha sido la trayectoria de la misma y la importancia del servicio que ofrece.

¿Qué fue lo que os impulsó a crear una empresa de logística e-commerce después de tantos años en el sector?

"Adock nace en 2020 y es el resultado de muchos años de trabajo acumulados en el mundo de la logística por parte de mi socio Pau y yo mismo. Durante todo este tiempo ayudando a diferentes empresas a mejorar sus procesos logísticos vimos claramente que existía un espacio que no quedaba bien cubierto por la oferta de servicios y era la logística especializada en procesos B2C para el small-to-middle market. Las pymes que deciden arrancar proyectos de venta directa a consumidor a través de diferentes canales (directos con su web, a través de marketplaces como Amazon, Zalando, ECI o Miravia) necesitan un colaborador que les ayude en todo este proceso. Hablamos tanto de startups o emprendedores que inician su proyecto online de venta de producto, como de empresas consolidadas que especialmente a partir de la pandemia de Covid-19 deciden acercarse directamente a su cliente final.

No somos unos emprendedores al uso. Empezar un proyecto siempre da vértigo y más si lo haces a partir de cierta edad, pero lo suples con la experiencia y la tranquilidad que dan los años."

¿Hasta qué punto es importante una correcta gestión de la logística en el comercio electrónico?

"Es clave. La cadena de suministro es muy importante en todos los procesos de venta, en todas las empresas. Cumplir con lo comprometido (conocido en la jerga como fulfillment) tras conseguir la venta genera confianza, ayuda a la repetición y al establecimiento de relaciones de largo plazo entre cliente y proveedor.

En el caso del comercio electrónico, el cliente deja de ser otra empresa para pasar a ser el usuario final de nuestro producto. Se pasa de enviar cajas completas o palés hasta el punto de venta, a preparar paquetes individuales que debe llegar cada uno en perfecto estado a su destino. Eso implica multiplicar los problemas y las probabilidades de que algo no salga como esperamos, con un cliente que es si cabe aún más exigente. Vender es muy difícil y el fulfillment de la venta no puede quedar empañado por una logística deficiente o inadecuada".

¿Cuáles son las situaciones más usuales en las que los negocios de comercio electrónico deciden externalizar su logística?

"Nos encontramos con diferentes tipologías de cliente según las características de la empresa, pero principalmente lo podríamos reunir en dos grupos:

1) Grandes empresas consolidadas con un negocio típicamente B2B, que quieren lanzarse a la venta directa a cliente final. Contrariamente a lo que pueda parecer, vender online no es solo abrir una web y ya. El proceso por el que llegamos al cliente final es complejo, largo y caro. Así que conviene no poner todos los recursos en el diseño de una solución muy compleja y completa. Yo recomiendo dar pequeños pasos controlados, gastando poco pero donde toca: abrir una página sencilla, invertir el dinero y hacerlo bien en darla a conocer y montar unos sistemas que nos permitan tener el proceso controlado sin necesidad de una gran inversión en esta parte. Aquí es donde la externalización cobra un gran sentido: permite arrancar un proyecto rápidamente, con bajo riesgo y de forma altamente flexible.

2) Empresas que se dedican al negocio puramente online desde su nacimiento y que se encuentran en un proceso de rápido crecimiento. Mi recomendación cada vez que un emprendedor nos llama a Adock pidendo información sobre servicios logísticos para un nuevo ecommerce es que lo arranquen por su cuenta. Cuando no tienes volumen lo mejor es aprender, pelearse con la logística, sufrir en las propias carnes las venturas y desventuras del almacenamiento de producto, la preparación de pedidos y las entregas. Porque al final cuando uno arranca un negocio, seamos honestos, las ventas tardan en llegar. Y además nada permanece inalterado, van a cambiar cosas, a pivotar como se dice en la jerga emprendedora. Y siempre será más fácil hacerlo si todo lo controla uno mismo. Pero cuando dan con la tecla y la cosa empieza a crecer, entonces el foco debe ponerse en escalarlo y es ahí donde Adock puede ser de gran ayuda. Es momento de centrarse en vender y olvidarse de la logística".

¿Cómo puede ayudar a estos negocios Adock?

"Precisamente Adock nació para ayudar a este tipo de empresas en su proceso de crecimiento en el canal online. En las dos situaciones mencionadas anteriormente Adock Fulfilment es el colaborador ideal para diseñar una estrategia logística B2C adaptada a cada necesidad. Concretando, hay una serie de elementos comunes a todo tipo de clientes en los que Adock puede ayudar a este tipo de negocios:

1) Sencilla integración: Adock ofrece muchas opciones de integración con los clientes, adaptadas a la tecnología que cada uno tenga o a las capacidades de desarrollo y el tiempo de que puedan disponer. Nos podemos integrar de forma muy sencilla con todo tipo de plataformas (Shopify, Woocommerce, Prestashop, Bigcommerce...) o sino disponemos de una API muy bien documentada y sencilla que nos ha permitido integrar clientes complejos en menos de 2 días. Para casos extremos siempre nos quedará el intercambio de ficheros por FTP o la introducción manual de datos. Es decir, opciones hay para todos los gustos y situaciones, para que nadie se quede fuera.

2) Uso de la última tecnología en los procesos: nuestro sistema de gestión, accesible a través de nuestro portal de clientes nos permite diseñar procesos eficientes al servicio de cada proyecto. Nos asegura la integridad de los datos y especialmente valorable por nuestros clientes, la información de stocks en tiempo real. Los clientes tienen absoluta visibilidad sobre la evolución en la preparación de sus pedidos y, una vez se han enviado, el seguimiento de la entrega con las diferentes compañías de transporte con las que trabajamos.

3) Flexibilidad: en Adock tenemos muy claras las prioridades de nuestros clientes. Cuando trabajas en un entorno B2C el cuidado por los detalles, la personalización, el cumplimiento de los compromisos de entrega (en cuanto a producto y plazos) son muy importantes. Por eso nos gusta escuchar el proyecto que cada cliente nos plantea y trabajar con él sobre la mejor aproximación según sus prioridades. Nuestra experiencia de muchos años trabajando en el mundo de la logística nos permite convertirnos en auténticos partners de nuestros clientes."

¿Cuáles son los aspectos diferenciales del servicio de esta empresa?

"Como te decía antes nos gusta ir más allá de ofrecer simplemente un espacio a nuestros clientes y unas manos para preparar sus pedidos. Trabajamos con ellos en la definición de todos los aspectos imprescindibles para ayudar al éxito de su proyecto. Aportamos nuestra experiencia y capacidades para trabajar codo con codo y cumplir sus objetivos en la venta online, bien sea un proyecto nuevo o una empresa en crecimiento.

Las capacidades logísticas se presuponen en nuestro sector, la atención a los detalles y el cuidado del cliente son nuestro rasgo diferencial. Nuestro cliente necesita algo tan sencillo como un teléfono al que llamar o un contacto con quien resolver urgencias. En Adock ponemos al cliente en el centro de la ecuación para que la logística no emborrone el enorme trabajo que supone convencer a un cliente de que compre nuestro producto."

¿Cómo se prevé el futuro de Adock?

"Siendo honestos no esperábamos un crecimiento tan importante como el que hemos experimentado, especialmente en los últimos 18 meses. Nos hemos dado cuenta de que realmente existe un cliente muy necesitado de una solución de fulfillment profesional con foco claro y específico en la operativa B2C.

Seguimos creciendo y ampliando nuestras capacidades para poder atender toda esta demanda. Los clientes que se suben al carro de Adock son cada vez más grandes y con ello aumentan las necesidades de espacio. Por eso queremos aprovechar esas oportunidades para seguir aumentando nuestras capacidades y poder absorber la enorme de demanda que nos requiere servicios. Sin que ello impacte en la calidad del servicio que prestamos a todos aquellos clientes que ya confían en nosotros."

Con una vasta experiencia conjunta de sus fundadores en el sector de la logística, Adock ofrece a sus clientes un considerable ahorro de tiempo y de recursos en la gestión de los pedidos, garantizando una entrega sin incidencias para mejorar la satisfacción de los compradores y la eficiencia del negocio.