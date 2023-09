GDM Games presenta nuevos juegos de mesa

En vista de que los intereses de las personas cambian de forma permanente, los negocios que se dedican a la creación de juegos de mesa apuestan por nuevas estrategias para ajustarse a las demandas.

Una de las principales referencias dentro de la industria es GDM Games, una editorial que busca impulsar una metodología ABJ (Aprendizaje basado en juegos), que ofrece varios beneficios desde el área pedagógica. Entre las novedades que presenta la empresa se encuentran varios títulos con temáticas atractivas y poco agresivas, por lo que están recomendados para disfrutar entre personas de distinta edad.

¿Qué novedades presenta GDM Games en relación con los nuevos juegos de mesa y ferias?

Este semestre viene bien cargado de novedades, es la época fuerte y aprovechamos la feria de Essen (Alemania) como escaparate para el resto del mundo. Acabamos de lanzar tres nuevos títulos de la serie Sherlock, que ya cuenta con más de treinta casos. En esta entrega tenemos dos juegos de la serie junior, donde las temáticas son atractivas y poco agresivas, ideales para jugarlos con los peques. Y un caso muy literario basado en Villa Diodati, la casa de campo donde se crearon Frankenstein y el Vampiro. El Gohut es el siguiente título en llegar a tiendas, se trata de un juego estratégico para dos jugadores con una base de Chaturanga (Ajedrez, Shogi...) donde el enfrentamiento no es necesario. Está basado en el libro "La danza del Gohut", de Ferran Varela, referente en la literatura fantástica de nuestro país. A principios de octubre lanzaremos Origame, un divertido party game donde tendremos que doblar papeles para intentar que el resto de jugadores adivinen qué estamos haciendo. A mediados de octubre nos dedicaremos a inundar el Nilo en un juego estratégico de colocación de losetas donde cada jugador intentará construir obeliscos y templos, con cuidado de que no acaben bajo el agua del caudaloso río. Noviembre lo dedicaremos al Rol de Requiem, un juego competitivo donde los jugadores tendrán que representar personajes fracasados en un mundo repleto de extrañas criaturas de los mitos de Cthulhu.

¿Cuáles son los aspectos que consideran fundamentales para la creación de nuevos juegos de mesa?

Para nosotros hay tres pilares necesarios para que un juego entre en nuestro catálogo. Lo primero es que tiene que incorporar alguna mecánica original. Las reglas tienen que ser fáciles de aprender, aunque el juego nos gusta que tenga varias capas de estrategia y pueda llegar a ser muy complicado ganar. El tercero es el público objetivo, nos gustan los juegos intergeneracionales para poder jugar en familia.

Una de sus especialidades son los juegos de mesa para aprender jugando, ¿en qué consiste este tipo de aprendizaje?

Todos los juegos nos enseñan de forma transversal, aprendemos a aprender, aprendemos a ganar y a perder sin consecuencias, aprendemos a contar historias, idiomas, etc. Además, con algunos juegos, aprovechamos para incluir materia del currículo escolar para dotar de armas a los docentes con nuevas herramientas.

¿En qué se enfocan para que cada juego de mesa se adapte a las necesidades que presentan las niñas y niños, jóvenes y personas adultas en la actualidad?

Cada público es diferente y miramos sus necesidades, por ello algunos están más o menos enfocados dependiendo de la edad y el nivel de juego. Aun así, no hay una edad ideal. Por ejemplo, tenemos un juego de coser monstruos: Franky. Funciona bien con los peques de la casa y con los mayores, trabaja la paciencia como lo hacían los ratos de costura antaño y es una perfecta actividad en familia aunque algunos mayores crean que a ciertas edades no es un juego para ellos.

¿Por qué es importante incluir los informes pedagógicos en cada juego de mesa?

Hay muchos docentes que escuchan que hay algo llamado ABJ (Aprendizaje basado en juegos) y quieren incluir los juegos en el aula, pero no es algo sencillo, si elegimos mal los juegos la experiencia puede fracasar. Desde GDM nos gusta añadir información para que esos docentes lo tengan un poco más fácil. Desde la editorial también promocionamos cursos para docentes y tenemos una asignatura optativa en secundaria donde recogemos experiencia directa del aula.

¿De qué manera los ilustradores y otro tipo de profesionales con ideas nuevas pueden compartir sus prototipos con GDM Games?

A diferencia de la mayoría de editoriales, trabajamos con la creatividad nacional y nos gusta exportarla al resto del mundo. En nuestra página web, en la sección de recursos, hay un formulario para aquellos que tengan prototipos y quieren hacernos llegar su propuesta. Para el ámbito de la ilustración, lo mejor es que nos envíen un email con el portafolio, así podemos valorarlo para futuros proyectos.

¿Qué papel cumplen las redes sociales dentro del proceso de difusión de nuevos juegos de mesa y las ferias que llevan a cabo?

Son una herramienta muy importante en la comunicación directa con nuestro público y una forma de llegar a más gente interesada.

¿Cuáles son los países hacia donde se distribuyen sus productos?

Actualmente, tenemos traducciones en más de 25 idiomas, nuestros juegos se pueden encontrar en USA, en Mexico, en LATAM (Argentina, Chile, Colombia), en Asia (Rusia, China, Japón, Corea, Israel, Indonesia), en Sudáfrica y en casi cualquier país de Europa (España, Francia, Alemania, Polonia, Italia, Ucrania, Hungría, Rumanía, Bulgaria...).

Debido a su compromiso por innovar en la creación de juegos de mesa, GDM Games se ha convertido en una marca de referencia dentro del sector, con base en un enfoque que impulsa el aprendizaje. Para conocer las novedades que presenta esta compañía, los clientes pueden acceder a su página web y aprovechar todos los beneficios de sus productos.