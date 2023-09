Puigcerdà acoge los días 4 y 5 de noviembre, la nueva edición de la Fira del Cavall

La llegada del otoño en la Cerdanya trae consigo una de las ferias más destacadas de toda Europa: la Fira de Puigcerdà, también conocida como la Fira del Cavall Este evento anual, que se celebrará los próximos días 4 y 5 de noviembre, promete dos días de emocionantes actividades ecuestres, cultura local y una experiencia inolvidable.

La Fira de Puigcerdà es una tradición centenaria que se remonta al siglo XIII. Durante estos dos días, la ciudad se llena de vida y color, con el epicentro de la actividad ubicado en el centro histórico. El evento no solo celebra la relación especial que ha existido entre el hombre y el caballo durante siglos, sino que también es una oportunidad única para sumergirse en la rica cultura catalana.

42ª Concurso de Caballos

Uno de los aspectos más destacados de la Fira de Puigcerdà es el Concurso de Caballos, que este año alcanza su 42ª edición. Este concurso atrae a criadores y amantes de los caballos de toda Europa. Los ejemplares más impresionantes compiten en una variedad de categorías, desde saltos hasta doma clásica. Los visitantes pueden asistir a las competiciones y maravillarse con la gracia y la destreza de estos majestuosos animales.

Actividades para toda la familia

"La Fira de Puigcerdà no es solo para amantes de los caballos. El evento ofrece actividades para toda la familia. Desde mercados de artesanía hasta espectáculos de música en vivo y degustaciones de la deliciosa gastronomía local. Los más pequeños de la casa pueden disfrutar de paseos en pony y actividades específicas para niños", afirma Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol, un alojamiento acogedor y familiar, ubicado en Llívia, a muy pocos quilómetros del certamen equino.

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km.