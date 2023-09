Fabricación de balizas luminosas, por la empresa experta SOS BlueShield49

Cuando las personas sufren algún percance con su coche en la carretera, como una avería o accidente, lo más común es desplegar los triángulos de emergencia para alertar a los otros vehículos sobre la situación. Sin embargo, actualmente, se busca reemplazar estos elementos por otro dispositivo, la baliza luminosa.

Desde el 1 de julio de 2022, la DGT autoriza el uso de este aparato en lugar de los triángulos. El dispositivo debe estar homologado según los estándares técnicos que establece esta entidad. Para cumplir estas exigencias, lo más recomendable es acudir a empresas expertas en la fabricación de balizas, como SOS BlueShiel49.

Innovación española en balizas luminosas homologadas por la DGT SOS BlueShiel49 es una empresa 100 % española especializada principalmente en la fabricación de balizas luminosas tipo V-16. Este dispositivo está totalmente homologado y autorizado por la DGT para su uso como mecanismo de señalización en casos de emergencia. Su tecnología utiliza luces LED que emiten un destello ámbar en un rango de 360 grados, el cual es visible a una distancia de hasta 2 kilómetros.

El diseño de este dispositivo es ultracompacto, por lo que resulta muy fácil de guardar, y cuenta con dos mecanismos de sujeción. Por un lado, en las superficies metálicas utiliza imanes de neodimio y, para los materiales no metálicos, cuenta con una ventosa de agarre. Ambas modalidades ofrecen una notable adherencia y son capaces de resistir condiciones de alta exigencia, como lluvias o vientos a velocidades de hasta 100 km/h.

Cada uno de los ejemplares de esta baliza luminosa se fabrica totalmente en España, bajo estrictos estándares de homologación que garantizan su fiabilidad al momento de usarla. Además, estos dispositivos funcionan con una batería de pila de 9 voltios, con una autonomía de hasta 2 horas.

Las ventajas de utilizar una baliza luminosa como dispositivo de señalización Si bien actualmente no es obligatorio reemplazar los triángulos de seguridad por una baliza luminosa, esta decisión puede salvar la vida del conductor y de los acompañantes, así como otros beneficios para los conductores. Para empezar, este dispositivo es mucho más compacto y ocupa menos espacio, es mucho más fácil de colocar y los usuarios ni siquiera necesitan bajarse del coche para colocarla, lo cual no pone en peligro la vida y no se sufre los inconvenientes de las situaciones climáticas adversas, como ventiscas o fuertes lluvias.

Por otro lado, la señal a 360 grados de la baliza ofrecen un rango de visibilidad mucho más amplio que los triángulos de seguridad, por lo que el resto de conductores pueden detectarla y actuar con mucha más anticipación. Esto permite prevenir posibles riesgos para otros conductores y atender la situación de forma mucho más segura.

Todas estas ventajas se combinan en un dispositivo de alta calidad, con un excelente funcionamiento incluso en las condiciones más exigentes y completamente adecuado a los parámetros y estándares técnicos que exige la normativa.

En poco tiempo, la marca presentará su nueva baliza con geolocalización, que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.