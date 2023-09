No Solo Maquetas dispone de una maqueta automatizada de piscina de fondo móvil

Los suelos levadizos, conocidas también como piscina de fondo móvil, se establecen como una de las innovaciones más interesantes en el mundo de las piscinas.

Son estructuras fabricadas de diversos materiales y fijadas al fondo de la piscina. No obstante, antes de llevar a cabo un proyecto como este, es necesario materializar la idea.

No Solo Maquetas es una empresa dedicada a la fabricación de maquetas que simulen procesos industriales, con movimientos automatizados y sistemas de iluminación. Son prototipos totalmente funcionales o a escala de patentes, con la finalidad de comprobar su funcionamiento o, incluso, presentar el proyecto a posibles inversores.

El funcionamiento de las piscinas de fondo móvil Generalmente, la estructura de los suelos móviles para piscinas es hidráulica, con un funcionamiento seguro, ya que, al no estar sujeto en alto mecánicamente, el suelo no puede descolgarse. Además, al hacer uso de un sistema de accionamiento exclusivamente hidráulico, no hay ningún motor eléctrico en funcionamiento

Si bien puede parecer frágil a primera vista, el fondo móvil asegura un nivel de seguridad óptimo, con una puesta en marcha sencilla gracias al uso de un simple botón. Asimismo, este fondo de piscina garantiza el cierre total y bloqueo de la piscina, sin perder la estética.

Pese a ello, para que el usuario se asegure de que el proyecto de piscina de fondo móvil tenga los resultados que desea, es necesario verlo representado de manera fácil, pero real, con una maqueta automatizada de piscina con fondo móvil, la cual suele realizarse a escala 1:50. En esta maqueta, el suelo móvil tiene funciones de subir y bajar manualmente, además de un modo demostración.

¿Cuáles son las principales ventajas de las piscinas de fondo móvil? El fondo móvil de piscina permite variar la profundidad del agua, de manera que se pueda adaptar su altura de acuerdo a las necesidades del momento que tenga el usuario, ya sea para una tarde de piscina con amigos adultos o para niños.

También puede utilizarse para otras acciones o actividades en la piscina, como, por ejemplo, deportes como waterpolo o voleibol, practicar yoga en el agua, aprender a nadar… todo dependerá de la altura que el cliente desee que tenga el agua. Y, al cerrarla, puede utilizarse esa extensión como un espacio adicional para otras actividades.

Asimismo, dependiendo del material del suelo móvil, la piscina tiende a ensuciarse menos debido a su protección, evitando así el uso excesivo de químicos para limpiarla. De igual forma, puede ser de gran ayuda para evitar la evaporación y pérdida de calor del agua, ya que funciona como una especie de cubierta que la protege.

Gracias a todas estas ventajas, contar con los servicios de No Solo Maquetas puede ser una buena alternativa a la hora de llevar a cabo este proyecto.