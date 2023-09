Worldline presenta en Secure Payments & ID Congress 2023 soluciones que marcarán el futuro de los pagos y la identidad digital

Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en Medios de Pago y Servicios Transaccionales, tendrá una participación, por octavo año consecutivo, en Secure Payments & ID Congress 2023, que se celebra el próximo 20 de septiembre en Madrid, en Kinépolis, Ciudad de la Imagen Worldline participará en el evento con un stand -stand 18- donde mostrará sus últimas novedades en soluciones de pago, entre las que destacan su solución Worldline Smart Engage, la última versión de Worldline Tap on Mobile, la novedosa WhatsApp for Business, su innovadora tecnología Worldline Trusted Autentication y Digital Identity HUB.

En paralelo, liderará (10:35h en la Sala Lumière), la mesa redonda "El futuro de la identidad digital", dirigida por Alberto González Zumajo, Head of Sales & BD Financial Services en Worldline Iberia, que contará con la participación deAlejandro Banegas, Director de Desarrollo de Negocio de Mastercard España; Juan Acosta, BISO de WIZINK; y Paula Pascual, Crypto & Blockchain Project Manager del Banco Santander.

Presentaciones y demos

Entre los productos estrella que llevará Worldline al Secure Payments & ID Congress 2023, destaca Worldline Smart Engage, solución que da respuesta a grandes desafíos como mejorar y medir la experiencia y la calidad de la atención a los clientes e interactuar eficazmente con ellos.Smart Engage permite a los comercios crear escenarios y lanzar campañas en los terminales de pago con una combinación de pantallas predefinidas que incluyen: preguntas directas y concretas; evaluación de la satisfacción (mediante estrellas y emoticonos) y visualización de un código QR.

Su configuración y control se realiza a través de servicios web y el comercio puede decidir en qué tiendas se aplicarán las campañas. En el terminal, la ejecución de un escenario se activará antes o después del pago o en el momento de la solicitud. Por su parte, las respuestas de los clientes se almacenan en el back office del comercio y este podrá acceder a los análisis a través de una interfaz web.

Dentro de sus ventajas destacan la mejora del conocimiento de los clientes, la posibilidad de movilizar y analizar los KPIs, el aumento de la satisfacción de los clientes y de las ventas. Además, esta solución optimiza el tiempo de pago, interactuando con los clientes en el momento adecuado y en el terminal, según su comportamiento de compra.

Tambiénhará parte de esta cartera, Worldline Tap on Mobile, su solución end to end basada en Android que permite a todos los comercios, desde los pequeños hasta los más grandes, aceptar pagos utilizando un smartphone, tableta o dispositivo empresarial.

En último lugar, destaca su innovadora Plataforma de Mensajería robusta y fiable que da servicio a múltiples empresas y sectores, WhatsApp for Business. Se trata de una Solución omnicanal, fácil de integrar con otros sistemas existentes y que permite implementar bots.