​'Chipi' Muñoz y Jairo José Bautista se quedan solos agitando la primera sesión de 1/16 en Madrid

Jornada totalmente plácida, con muy poco desgaste para los ganadores excepto en dos choques puntuales. Uno de ellos sobretodo fue el que más agitó el día, puesto que se marchó en solitario a los tres sets y le puso algo de picante y movimiento a la sesión. Además, supuso la derrota contra pronóstico de la pareja que, por ranking, más papeletas tenía de llegar a la siguiente ronda.

Debutaban en el torneo madrileño Paquito Navarro y Fede Chingotto, una pareja que demostró solvencia y un juego totalmente acertado ante Ramiro Moyano y 'Xisco' Gil, rivales que no son precisamente fáciles en el cara a cara pero a los que consiguieron maniatar y vencer con un 6-3 y 6-2.

Lucas Bergamini y Víctor Ruiz, por su parte, siguieron con su galopada a lomos de la regularidad, acumulando muy buenas sensaciones en su inicio y ante Javier García Mora y Javier González Mora no les dejaron casi ni entrar en el partido (6-0 y 6-1), algo similar a lo ocurrido en el choque ante Mario Del Castillo y Miguel Benítez, quienes fueron netamente superiores a Tino Libaak y Leo Augsburger (6-2 y 6-1).

En su partido de 1/16, Rafa Méndez y Javi Rico, pese a ser pareja nueva, rayaron a un alto nivel y superaron con suma claridad a Francisco Guerrero y Arnau Ayats, con varios breaks acumulados a su favor para obtener una ventaja amplia en ambos parciales (6-2 y 6-2). Más les costaría a Javi Garrido y 'Momo' González en su puesta de largo como pareja, su presentación en sociedad y aunque eran claros favoritos frente a Iván Ramírez y Pablo García, estos demostraron que siguen en un gran momento de forma y que llegaban con mucha confianza.

Les plantaron cara pese a la diferencia en el ranking y con un juego muy bien hilvanado, cederían únicamente en dos momentos puntuales, dos breaks que sirvieron para que el binomio andaluz se hiciera con el billete a octavos (6-4 y 6-4).

'Coki' Nieto y Jon Sanz, arropados por el público por la localía del primero, se enfrentaban a Miguel González e Íñigo Jofre y también arrasaron desde el minuto uno. Juego tras juego, caían los breaks en su saco e iban dejando atrás a los rivales, que se vieron con demasiada desventaja y sin poder poner remedio a la sangría (6-2 y 6-2). Parecido guion desplegaron Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno ante Mario Huete y Adrián Marqués pues comenzaron el partido de manera perfecta, inmaculados en la estadística, para luego solo otorgar como premio de consolación dos juegos a Adrián y Mario, más cansados por llegar desde previas y demasiado castigados en el partido (6-0 y 6-2).

Por contra, Jaime Muñoz y Jairo José Bautista dieron la sorpresa en uno de los dos únicos partidos que tuvo pelea en el día. En su caso, viéndose ante Juan Cruz Belluati y Javi Ruiz, se marcharon incluso a los tres sets tras perder el primero y recuperarse, no sin problemas, en el segundo, en el que precisaron de emplearse a fondo para evitar in extremis el tie break con una rotura de servicio postrera que se convirtió en la igualada.

El tercer y definitivo capítulo sería un emerger total de Muñoz y Bautista, ahora acelerados en sus acciones y superando constantemente en los intercambios a Ruiz y Belluati, jugadores que acabaron por entregar la iniciativa y el partido (3-6, 7-5 y 6-3).