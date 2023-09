Inversiones de cara al final del año: ‘trading’ con oro

El año está próximo a terminarse y es muy posible que estés empezando a pensar cuáles son los activos más interesantes para invertir tus ahorros de cara al siguiente. Con las noticias de recesión económica, la alta inflación y la incertidumbre en los mercados financieros, quizás hayas pensado en el oro como activo refugio.

Cuando se habla de invertir en oro, muchos ahorradores te dirán sin pestañear que es poco práctico. Empezarán a enumerar una serie de desventajas como que no es seguro tener lingotes en casa, que debes ser cuidadoso acerca de donde lo compras, etc, etc, etc.

La realidad es que puedes invertir en oro sin comprarlo, haciendo trading con un CFD o un ETF que replique su cotización. Es igual a comprar acciones de una empresa, futuros o pares de divisas. En la actualidad, hay un gran número de brokers para invertir en oro con comisiones bajas y que te permiten empezar sea cuál sea el tamaño de tu capital.

¿Cómo se hace trading con oro?

Si tu broker te ofrece trading con oro, es posible que lo encuentres listado en la sección de materias primas, metales preciosos o incluso dentro del apartado de forex. Busca denominaciones como: XAU/USD

ETF Oro

GOLD

SPDR Gold

Al hacer clic sobre ellos, verás un gráfico de precios, exactamente igual al de cualquier otro mercado financiero. Pulsando sobre “Comprar”, podrás adquirir el número deseado de lotes al precio listado.



La forma más sencilla de invertir en oro es a medio-largo plazo. Espera a que la cotización descienda un poco, haz tu compra y prepárate para mantener tu posición abierta varios meses. En momentos de debilidad económica, su precio tiende a subir y podrás liquidar tu operación más adelante a un valor más alto del que pagaste.

También es posible ejecutar múltiples operaciones de menor duración, obteniendo beneficios en cada una de ellas y sin necesidad de dejar inmovilizado tu capital por un período largo. En estos casos, se buscan zonas de precio en las que la cotización tiene tendencia a retroceder y se compra en una, manteniendo la posición por unas horas o unos días. Es una forma de inversión que requiere de dedicación diaria y conocimientos profundos de análisis técnico.

¿Qué Esperar de la Cotización del Oro en los Próximos Meses?



Cuando se plantea una inversión en oro a varias semanas o meses vista, es necesario hacer un pequeño análisis macroeconómico para tener una idea de cuál podría ser su comportamiento más probable en el futuro cercano. Esto no se trata de adivinar lo que va a hacer el precio, sino de tener una idea general acerca de si el contexto actual es favorable para una subida o si es poco probable que ocurra tal cosa.

Distintos analistas ven probable que el precio del oro aumente ligeramente de aquí a final de año. Los motivos principales son que la inflación continúa aumentando en todo el mundo, que el dólar está debilitándose y que algunos bancos centrales están comprando grandes cantidades de este activo. Por otra parte, no esperan que su subida vaya a ser marcada, porque los tipos de interés están subiendo. Esto hace que muchos inversores prefieran otros activos como los bonos, que aprovechan esta situación.