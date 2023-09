Hyku Biosciences se lanza con 56 millones de dólares para impulsar su plataforma de medicamentos covalentes

El objetivo de esta inversión también es ampliar los límites del descubrimiento de fármacos. Una innovadora plataforma covalente para dirigir con precisión las proteínas causantes de enfermedades. Financiación semilla liderada por RA Capital Management, Droia Ventures y Novartis Venture Fund con la participación de The Mark Foundation for Cancer Research, KB Investment y Eisai Innovation Hyku Biosciences, Inc. (Hyku) ha anunciado hoy su lanzamiento con 56 millones de dólares de financiación inicial para desarrollar medicamentos covalentes de precisión en oncología. Hyku despliega una innovadora plataforma de quimioprotómica que desarma selectivamente las proteínas causantes de enfermedades dirigiéndose covalentemente a aminoácidos ligables como histidinas, tirosinas o lisinas. Hyku fue incubada por RAVen, el motor de creación de empresas de RA Capital Management, y se basa en la innovadora investigación en quimioprotómica realizada en la Universidad de Virginia por su fundador científico, el Dr. Ku-Lung (Ken) Hsu. El Dr. Hsu ha recibido el Premio al Líder Emergente de la Fundación Mark y actualmente es Catedrático Asociado de Química Stephen F. y Fay Evans Martin de la Universidad de Texas en Austin.

"Hyku se creó con el único objetivo de mejorar la vida de los pacientes utilizando el poder de los medicamentos covalentes. La innovadora y exclusiva plataforma de Hyku integra la quimioprotómica, la química patentada y algoritmos computacionales y de aprendizaje automático a medida para centrarse en aminoácidos de importancia crítica, como histidinas, tirosinas y lisinas, con el fin de ampliar el proteoma farmacéutico. Estamos orgullosos de contar con un equipo de científicos de renombre dirigidos por nuestro director de operaciones, el doctor Mark Mulvihill, para hacer realidad la visión de Hyku", declaró el doctor Milind Deshpande, fundador y consejero delegado en funciones de Hyku y socio de RA Capital Management.

"Los avances recientes en medicina covalente se han centrado en gran medida en dirigirse a las cisteínas - Hyku se basa en ese progreso, pero ahora dirigiéndose a proteínas y sitios sólo accesibles con química covalente sin cisteína", dijo Laura Tadvalkar, Ph.D., Directora General de RA Capital Management y miembro de la Junta de Hyku. "Estamos orgullosos de ver el progreso que Hyku ha hecho desde su creación".

"Creemos que los medicamentos covalentes de precisión ofrecen un enfoque prometedor para abordar los retos actuales y emergentes en oncología. La plataforma de quimioprotómica interna de Hyku permite al equipo avanzar rápidamente en una serie de programas en fase de desarrollo, tanto internos como con posibles socios en el futuro. Estamos impacientes por trabajar con el equipo de Hyku y apoyar su audaz visión", declaró Matthias Van Woensel, doctor y socio de Droia Ventures y miembro del Consejo de Hyku.

Sobre Hyku Biosciences

Hyku Biosciences es una empresa de biotecnología con sede en el área metropolitana de Boston que está construyendo la principal plataforma de descubrimiento de medicamentos covalentes para inhibir dianas de enfermedades difíciles de abordar con métodos convencionales. El motor de descubrimiento de fármacos de Hyku se basa en sus tecnologías de plataforma patentadas, que identifican las bolsas de unión basadas en histidina, tirosina y lisina y permiten el diseño racional de fármacos para el desarrollo terapéutico. La plataforma de la que Hyku es pionera tiene el potencial de ampliar fundamentalmente el alcance del descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas, aumentar en gran medida la capacidad farmacológica en muchas clases de dianas y aportar importantes beneficios terapéuticos a los pacientes a través de nuevos medicamentos. Para más información, se puede visitar http://www.hykubiosciences.com