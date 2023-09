Vuelta al cole: los productos imprescindibles que no pueden faltar

El fin de las vacaciones de verano supone una vuelta a la realidad tanto para niños como para adultos. Cuaderno Inteligente propone los cuadernos y accesorios con los que tener una súper ‘vuelta al cole’ Un año más se dice adiós al sol, playa y piscina y se vuelve a la rutina de septiembre. Llega el nuevo curso escolar y con él regresan una serie de productos de papelería imprescindibles tanto para los niños en el colegio como para los adultos en la oficina. La firma de papelería brasileña Caderno Inteligente, Cuaderno Inteligenteen español, selecciona todo con lo que se debe contar sí o sí para tener una rentree llena de papelería bonita además de práctica.

1. Tareas y objetivos al día: planner Cuaderno Inteligente

La vuelta al escritorio, muchas veces, viene acompañada de tareas pospuestas, nuevos retos o citas de última hora. Para que nada de ello se olvide, la firma Cuaderno Inteligente cuenta con los planners: Planner Cuaderno Inteligente Acqua Glam (57,20€ en cuadernointeligente.shop) y el Planner Cuaderno Inteligente Grey Glam (57,20€ en cuadernointeligente.shop) con diseños elegantes y milimétricos que combinan hilos de color dorado y plateado. A través de detalles imprescindibles estos planners permiten una organización eficiente de todos aquellos compromisos que se necesiten recordar gracias a los calendarios, separadores y fundas plásticas que integran en su diseño.

La firma también cuenta con estampados de flores, como el Planner CI Lilac Fields by Sophia Martins (45,75€ en cuadernointeligente.shop). Con un diseño clean y delicado que tiene flores en tonos verdes y lilas, este planner también cuenta con todo lo necesario para que se vuelva a la rutina de la manera más organizada.

2. Un imprescindible: el cuaderno inteligente

Si existe un aliado que nunca falla y se ha convertido en un imprescindible desde hace años, es el cuaderno. Y es que, los cuadernos permiten que su uso se dirija a aquella o aquellas tareas que se necesitan.

Sin embargo, todo cuaderno tiene su fin, ¿o no? En el caso de la firma Cuaderno Inteligente no, ya que se permite su completa personalización pudiendo cambiar la portada y contraportada o las anillas. Además, la firma también posibilita que se les puedan incorporar más hojas a los cuadernos según se necesite.

Algunos de sus últimos lanzamientos son el Cuaderno Inteligente Good Vibes by Indy (a partir de 28,70 en cuadernointeligente.shop) en tonos pastel y con un estampado a rayas que contiene una página de pegatinas y separadores.

3. Mantener todo en orden: accesorios

Poder apuntar las tareas es algo esencial, sin embargo, a veces también se deben apuntar ideas de última hora o se deben guardar papeles y tarjetas. Para todos estos casos, Cuaderno Inteligente cuenta con una serie de accesorios que se le pueden añadir al propio cuaderno de la firma.

De este modo se puede escoger entre estuches inteligentes como el estuche para cuaderno inteligente Crystal Red (17,25€ en cuadernointeligente.shop) o el estuche para cuaderno inteligente azul (11,35€ en cuadernointeligente.shop).

En el caso de necesitar espacio para poder guardar diferentes hojas y tarjetas también se pueden añadir la funda de plástico para Cuaderno Inteligente (a partir de 7,25€ en cuadernointeligente.shop) o el organizador de tarjetas para Cuaderno Inteligente (25,15€ en cuadernointeligente.shop).