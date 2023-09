Fiesta Mexicana con grandes descuentos y DJ, todos los jueves a partir de las 20.00 h en Hijo del Maíz

Los amantes de la comida tradicional de México siempre buscan una oportunidad para deleitarse con el montón de platos que la gastronomía de este país brinda. Las recetas propias de esta nación se caracterizan por sus sabores intensos, donde el maíz es uno de los ingredientes principales. De esta forma, las personas que tengan un antojo y quieran comer platos deliciosos y a la vez pasar un buen rato, pueden acudir al restaurante Hijo del Maíz - Parrilla Mexicana, ubicado en la calle Av. Brasil, 28 (Madrid). En este lugar, ofrecen todos los jueves una gran fiesta mexicana, ideal para salir de la rutina.

Todo lo que promete la Fiesta Mexicana de Hijo del Maíz El restaurante Hijo del Maíz se ha convertido en el destino favorito de aquellas personas que aprecian disfrutar de la buena comida a la misma vez que crean recuerdos en compañía de sus seres queridos. Todas ellas no pierden la oportunidad de asistir a la fiesta mexicana que este local ofrece todos los jueves.

Desde las 20.00 horas en adelante, el restaurante abre sus puertas para ofrecer una experiencia única a todos sus comensales. Durante este día, se pueden degustar una gran variedad de platos. Pero eso no es todo. También un DJ invitado ameniza la noche y pone a bailar a los presentes.

Uno de los atractivos principales de esta fiesta mexicana son los precios especiales en tequilas y mezcales de la casa. Desde las 21:00 h hasta la medianoche, se puede disfrutar de las bebidas favoritas a precios muy accesibles que van desde 2 a 4 euros. Esta es una oportunidad única para probar algunos de los mejores tragos tradicionales de México sin gastar mucho dinero.

También se pueden disfrutar margaritas frozen, los cuales tienen un precio de 2 por 10 euros. Otra de las alternativas es degustar una cerveza de grifo, cuyo precio es de 2,50 euros.

Delicias gastronómicas de México La Fiesta Mexicana en Hijo del Maíz también es un deleite para el paladar. Entre las opciones que se pueden encontrar destacan las tortas de carnitas, cochinita o chilaquiles por tan solo 6 €. También hay tacos de cochinita, tinga y pastor en promoción.

El menú de este local es más variado, pues hay recetas para todos los gustos como ensaladas, mariscos, cócteles, tacos, enchiladas, enchiladas suizas, entre otras. Asimismo, hay dulces tentaciones como tarta de queso con dátil, tarta de limón al tequila, panqué de elote y helados.

En conclusión, asistir al restaurante en cuestión es una buena decisión cuando hay planes de pasar un jueves ameno y fuera de lo común. Quienes no puedan asistir durante la semana, pueden aventurarse en ir un fin de semana, donde serán atendidos igualmente con una gran cordialidad y un trato personalizado.