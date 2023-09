¿En qué consisten los diferenciales superinmunizados?, por Cadenza Electric

Uno de los dispositivos más importantes dentro de una instalación eléctrica de corriente alterna es el diferencial, ya que permite proteger a los usuarios, animales y electrodomésticos que entran en contacto con la corriente eléctrica, provocando el corte del suministro.

No obstante, estos elementos de protección pueden provocar paros intempestivos debido a problemas externos o defectos de la instalación, por lo que es recomendable utilizar diferenciales superinmunizados, los cuales actúan solo ante una amenaza real.

¿Qué son y cómo funcionan los diferenciales superinmunizados? Los diferenciales superinmunizados son dispositivos electromecánicos con filtros de altas frecuencias, a través de los cuales pueden distinguir si se produce o no una derivación de corriente a tierra o si se trata de un falso positivo. Por ende, este tipo de diferenciales funcionan, al igual que los tradicionales, vigilando el suministro, aunque actúan de manera más selectiva, evitando cortes de suministro imprevistos provocados por circuitos informáticos o con reactancias electrónicas, o por corrientes inducidas por descargas de origen atmosférico, entre otros.

En este sentido, los diferenciales superinmunizados son ideales cuando se utilizan varios equipos eléctricos a la vez, ya que sus filtros evitan los saltos intempestivos al diferenciar las verdaderas derivaciones a tierra que pueden causar electrocuciones o incendios. Asimismo, estos elementos son de gran utilidad en la industria o en locales comerciales, ofreciendo una protección verdadera frente a las derivaciones y favoreciendo una distribución efectiva del suministro, sin cortes continuos o paros inesperados.

Ventajas de los diferenciales superinmunizados Además de ser unos dispositivos económicos, eficientes y con una larga vida útil, los diferenciales superinmunizados garantizan un considerable ahorro de dinero para los usuarios, habida cuenta de que permiten evitar pérdidas por la falta de electricidad o por el daño en los equipos o en el inventario. Así, no solo se podrán impedir los accidentes con personas o animales, sino también proteger los aparatos conectados a la corriente, posibilitando su funcionamiento sin problemas ni saltos de tensión.

Por lo tanto, los usuarios que deseen contar con una instalación segura, sin cortes intempestivos en el suministro, pueden utilizar diferenciales superinmunizados, ya sea de 2 o 4 polos, como de 40, 63 o 25 amperios, y de 30 o 300 miliamperios.

Con más de 20 años de experiencia en el sector y una atención personalizada para resolver cualquier tipo de duda de los clientes, Cadenza Electric es una de las mejores opciones para quienes busquen material eléctrico de calidad, a precios asequibles.