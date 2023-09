Long Pixie e Italian Bob, entre los cortes que serán tendencia este otoño

Este otoño promete un mix de estilos con los que será difícil decidirse. Si quieres potenciar tu lado más rebelde y salvaje, opta sin duda por un mullet (se llevarán muy marcados o fusionados con el pixie, es decir, mixie) o un shag pero más corto, tipo choppy. Es muy cool y queda especialmente bien en mujeres de cabello no muy grueso con un rostro anguloso, delgado.

Sonia Atanes, directora de formación e I+D de Sonia AtanesHair Beauty , destaca el layeredbob con capas más largas delante:“Favorece mucho las caras con facciones más marcadas, siempre con el pelo algo por debajo de los hombros. Muy elegante, también se le puede dar un toque casual si se peina de manera natural”.

También el Wolf Cut será tendencia estos próximos tres meses, un corte que encaja en todas las formas del rostro, resaltando aún más en aquellos más alargados u ovalados, ya que consigue acortarlos con el flequillo: “Queda mejor en cabellos con más volumen y ligeramente ondulados, pero al llevar muchas capas, debe evitarse en los más rizados. Se mantiene fácilmente y como consejo, siempre secarlo con la cabeza hacia abajo, usando un fijador tipo espuma o cera para aportar textura. En realidad son dos cortes en uno, ya que mezcla el shag vintage con el mullet, es un corte escalado que resalta más si se lleva despeinado” – nos cuenta Paul Tudor, director y primer estilista del salón David Künzle Fuencarral .

Paul Tudor añade entre las tendencias el Power Bob, que no aconseja en cabellos muy foscos o muy rizados, pero sí en todos los demás: “Es sumamente cómodo, disimula mandíbulas cuadradas y es facil de peinar, aunque es necesario extremar los cuidados, aplicando siempre protector térmico antes de pasar la plancha, y utilizar un serum o producto de styling que nos aporte mucho brillo”. Sonia Atanes, recomienda combinarlo con un alisado ya que además, le da un efecto de limpieza, de bien acabado: “A la hora de cuidarlo, lo podemos hacer en casa con planchas más champú, acondicionador y mascarilla, o acudiendo cada seis semanas aproximadamente a nuestro salón de referencia”.

Long Pixie e Italian Bob, tendencias top este otoño



El pixie es uno de los cortes y estilos más influyentes en todo el mundo, ya sea capeado, curly, enmarañado… con muchas ventajas como su capacidad de adaptación a todo tipo de rostros: “Este otoño lo veremos un pelín más largo. Es un corte fácil de estilizar y personalizar según nuestras facciones. Si tenemos la cara más redonda, damos volumen en la parte superior y dejamos algunos mechones delgados en la punta para reducir esa redondez. Si es cuadrada, pelo alrededor de la mandíbula que suavice esos ángulos. Y si es alargada, un flequillo más largo que minimice esa longitud. Para mantenerlo en buen estado, lo ideal sería pasarse por el salón entre las 4/6 semanas para arreglarlo y conservarlo. En casa, lo podemos peinar con una jalea corporizante en cabellos finos y para cabellos más fuertes, una leche de peinado, que luego fijaremos con cera o laca”– nos comenta DavidLesur, director de formación de los salones David Künzle .

Estilizado y con un ligero toque casual, el Italian Bob es un corte rejuvenecedor por su aspecto natural, llegando más o menos hasta los labios con una altura de corte perfecta, base recta y capas ligeramente texturizadas para crear dimensión, movimiento y un look irresistible:“Se mantiene y maneja fácilmente ya que está diseñado para darle un toque de styling y dejar secar al aire.Perfecto para el día a día, también lo es para lucir un vestido de alta costura, mejor en rostros ovalados y/o angulosos”– añade Lesur.