​El Master de Madrid nos deja un domingo de enorme pelea, remontadas y choques de altísima tensión

La Caja Mágica y sus pistas naranjas y negras, sin duda la gran novedad de este torneo y uno de los grandes atractivos para el público, han vibrado durante todo el fin de semana con los partidos del cuadro masculino de previas. El Sixt Comunidad de Madrid Master ha arrancado ya y en él hemos visto duelos emocionantes.



La semana de descanso que han tenido ha servido para recuperar fuerzas y para hacer que todos lleguen más motivados, teniendo en cuenta que o bien juegan en casa o en su ''segunda casa'', pues la mayoría de los que participan residen en la capital española.

Y eso ha quedado demostrado en estas primeras rondas, puesto que varios aficionados, familiares y amigos no han querido perderse el discurrir de los partidos.

En lo que respecta a los resultados, siguen adelante en la competición Antón Sans y Teo Zapata tras imponerse, no sin problemas, a sus rivales de este domingo, Raúl Marcos y Sergio Alba, con un resultado de 6-4, 4-6 y 6-2.

Tras su buen hacer del sábado, Álvaro Cepero y Álex Chozas se encontraron con más obstáculos de los esperados ante unos aguerridos Ramiro Pereyra y Enzo Jensen que les pusieron en bastantes aprietos y que a punto estuvieron de forzar no uno, sino dos tie breaks (7-5 y 7-5).

Día complicado también para Nico Suescun y Javi Martínez quienes, remontada mediante, solventaron un duro comienzo frente a Daniel Santigosa y David Gala. Empezaron muy bien los dos españoles pero después sus rivales crecieron sobremanera en el partido y con dos desempates, obtuvieron la recompensa de seguir en el torneo (2-6, 7-6 y 7-6).

Premio para Alonso Rodríguez y José Solano con un 6-1 y 7-5 sobre Martín Sánchez Piñeiro y Borja Yribarren mientras que Miguel González e Íñigo Jofre también tuvieron un primer parcial cómodo y un segundo más peleado ante Toni Bueno y Víctor Manuel Mena (6-3 y 7-6).

Todo lo contrario les ocurrió a Nacho Sager y Diego Gil, necesitados de un tie break en la primera manga ante Javi Valdés y José David Sánchez para luego solventar el segundo de manera más plácida (7-6 y 6-3), mientras que Mario Huete y Adrián Marqués tuvieron que tirar de su fortaleza física y de temple en los momentos más tensos del partido para superar a unos acertados Luis Hernández y José Jiménez que, no obstante, se quedarían sin premio a su esfuerzo (7-5 y 7-6). Para terminar, tres sets y remontada para Pablo Castillo y Cándido Jorge Alfaro ante Pol Hernández y Cristóbal García, pareja que empezó muy bien pero que en el segundo envite se vio abajo demasiado pronto y lo acabó pagando para, en el tercero, sufrir también un break en un momento crucial y no poder devolver el golpe (6-7, 6-2 y 6-4).