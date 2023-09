Union Credit and Guarantee, profesionales en fianzas a las empresas

En el momento de garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales, las fianzas se han vuelto un recurso cada vez más relevante para las entidades públicas y las compañías privadas, ya que configuran una garantía de respaldo al encomendar un trabajo.

En este sentido, la entidad financiera de crédito y garantías Union Credit and Guarantee lleva 20 años acompañando y asesorando a las empresas en el logro de sus objetivos económicos por medio de la emisión de avales, garantías y fianzas internacionales.

¿Cuál es la relevancia de las fianzas en el éxito de una empresa? Ya sea en transacciones comerciales como en cualquier otro contrato, las fianzas son un instrumento de garantía a través del cual una entidad asegura el cumplimiento de las obligaciones contraídas con otra. De esta manera, es posible generar seguridad y confianza en todas las áreas de negocios, habida cuenta de que un tercero actúa como garante del cumplimiento de dicho compromiso, cubriendo los daños económicos causados de manera total o parcial.

En este marco, las fianzas pueden ser requeridas en contratos de obra o proveeduría para asegurar el buen uso o la debida amortización de un anticipo, el cumplimiento de los trabajos encomendados o la buena calidad de estos. Asimismo, pueden ser solicitadas en contratos de alquiler de propiedades, en el requerimiento del pago de impuestos a personas físicas o jurídicas y en controversias judiciales de carácter civil o mercantil, entre otras circunstancias. Para ello, la compañía afianzadora debe analizar la solvencia jurídica, técnica, económica y moral de los solicitantes, conociendo así si cumplirá con las obligaciones encomendadas.

Expertos en fianzas a empresas, en Union Credit and Guarantee En los últimos tiempos, ha aumentado considerablemente el número de empresas a las que les exigen una fianza al firmar un contrato de servicio o construcción con otra entidad. En este escenario, en el año 2003 surge Union Credit and Guarantee como una compañía encargada de conceder avales, garantías y fianzas a autónomos, particulares y pymes que busquen ampliar sus actividades, sin tener que vivir el sinfín de requisitos de la banca y las entidades aseguradoras.

De este modo, esta firma con sede en Panamá ha logrado expandirse globalmente, abriendo sucursales en Italia, España, Rumanía y Portugal, entre otros países, donde las empresas que contratan sus servicios pueden agilizar sus trámites y procesos gracias al asesoramiento de profesionales con amplia experiencia en el sector.

Con fondos propios y garantías en bancos para dar respuesta a posibles consecuencias o problemáticas devenidas de un siniestro, Union Credit and Guarantee se ha consolidado como una de las compañías líderes a nivel internacional en la emisión de avales, garantías y fianzas.