Fernando Barceló y Michal Schlegel dan brillo a Caja Rural-Seguros RGA en Íscar

La antepenúltima etapa de la Vuelta a España deparó una vez más un doble protagonismo para Caja Rural-Seguros RGA. La formación verde colocó a Fernando Barceló en el top-10 del día (9º) y filtró al checo Michal Schlegel en la escapada buena, lo que le valió para subir al podio para recoger el premio al más combativo. Por su parte, el abulense David González no pudo pelear el sprint por tratar de evitar una caída que se produjo en los últimos kilómetros.



A falta de la última etapa de montaña, la de ayer se preveía como una jornada tranquila para los hombres de la general. Fuga consentida, control de los equipos de los velocistas y llegada masiva. El guion se cumplió punto por punto, y en la escapada de cuatro corredores se metió Michal Schlegel como representante ‘verde’. Los aventureros nunca acumularon más de tres minutos de renta, pero el alto ritmo impuesto llevó al pelotón a neutralizarlos a menos de veinte kilómetros para la meta.

Con el lote reagrupado, la pelea por la posición fue la nota dominante cuando la carretera enfilaba ya hacia la meta de Íscar. Un roce en cabeza del pelotón entre varios corredores provocó una caída que, afortunadamente, no vino acompañada de grandes consecuencias. Sin embargo, el frenazo para evitar besar el suelo dejó descolocado a David González y no pudo meterse a luchar por la victoria en un sprint que dejó al italiano Dainese (DSM) como ganador y a Fernando Barceló en novena posición.

Fernando Barceló: “Se ha ido más rápido de lo que esperábamos y a pesar de que en el pelotón se iba bien, la velocidad era alta. Hemos visto en la reunión que habría viento de cara, y en un pelotón tan grande el viento de cara puede hacer la carrera complicada. Yo estaba desentendido del sprint, pero después de la caída he visto que me podía meter y lo he intentado hasta el final”.

Michal Schlegel: “Ha sido un día muy duro desde el principio, porque había muchos corredores que querían coger la fuga y ha costado hacerse. No ha sido fácil para mí porque llevo mucho cansancio acumulado. Esta semana está siendo dura para mí porque venía arrastrando malestar y un virus o algo, y por eso era importante verme delante en la escapada. Llevarme la combatividad en una carrera tan grande es un bonito premio para mí y para todo el equipo”.