Cuatro edificios castellano-manchegos serán distinguidos por la Fundación DOCOMOMO Ibérico

Se trata del Edificio Trébol, en Albacete, la parroquia de la Asunción, en Albacete, el Colegio del Sagrado Corazón, en Guadalajara y la Casa Príncipe Metternich en Ciudad Real La Fundación DOCOMOMO Ibérico va a dedicar el Día de la Arquitectura 2023 (2 de octubre) a la colocación de placas informativas en edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna incluidos en los Registros DOCOMOMO Ibérico.

Tras el éxito de las anteriores ediciones, esta iniciativa se realiza por doceavo año consecutivo. Con esta edición, en la que se colocarán 42 placas, se alcanza un total de 392 placas colocadas desde 2012.

La colocación de placas informativas constituye una llamada de atención sobre el Patrimonio del Siglo XX, un patrimonio cuya fragilidad requiere especial atención. Efectivamente, los nuevos edificios modernos que se empezaron a construir a partir de 1925 en España y Portugal no solo experimentaron nuevos programas y formas, sino que lo hicieron con nuevos materiales y tecnologías, poco ensayados hasta entonces.

Su puesta al día y su adecuación a las normativas actuales han resultado, en ocasiones, en una merma de los valores patrimoniales de estos edificios. Por otra parte, por tratarse de un patrimonio extenso y muy reciente, es poco valorado por la sociedad y las administraciones responsables de su protección.

Con la colocación de placas en edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna del siglo XX se pretende trasladar a la sociedad y a sus representantes la importancia de este patrimonio y ponerlo en valor como parte de la cultura del siglo XX, para lograr su protección patrimonial y conservación.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de los Patronos de la Fundación DOCOMOMO Ibérico.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) es uno de ellos. Así, cuatro de estas cuarenta y dos placas se van a colocar en la región.

En Albacete se distinguirá al Edificio Trébol (1975), obra de Antonio Escario Martínez, Arturo Mongrell López, José A. Vidal Beneyto, José Luís Vives Ferrero, en la avenida de la Estación, 6, de la capital manchega. Y la Parroquia de la Asunción (1974), de Antonio Escario Martínez y Arturo Mongrell López, en la calle de Alonso Cano.

En Guadalajara, se colocará una placa Docomomo en el Colegio Sagrado Corazón Agustiniano (1962-1972), obra de Antonio Vallejo Álvarez y Fernando Ramírez de Dampierre, sito en la Plaza Fernando Beladíez, 2 de Guadalajara.

Y en Ciudad Real, se hará lo propio en la Casa del Príncipe Metternich obra de Lanfranco Bombelli y Peter Harnden, en la Dehesa de Zacatena, en Daimiel.

Próximo Congreso DOCOMOMO en Valladolid, con protagonismo de arquitectos castellano-manchegos

De manera previa a la colocación de las placas, y con el título «Actuaciones en el Patrimonio Arquitectónico del Mo.Mo.» se va a celebrar, entre el 27 y el 29 de septiembre, en Valladolid, el XII Congreso Docomomo, en el que se abordará la correcta actuación proyectual de los edificios catalogados por la Fundación en todas sus condiciones: estudio histórico previo, niveles de protección, condiciones de adecuación a las normativas técnica y urbanística, criterios de restauración y nuevas intervenciones proyectuales. Durante el congreso, se van a llevar a cabo visitas a edificios obra de arquitectos castellano-manchegos, como Miguel Fisac y Antonio Vallejo, localizados en la capital vallisoletana.

Sobre la Fundación DOCOMOMO Ibérico

DOCOMOMO es la sigla de Documentation and Conservation of Building, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement y corresponde a la organización internacional creada en 1990, con el objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno. La Fundación DOCOMOMO Ibérico, con sede en Barcelona, coordina desde el año 1994 la consecución de estos objetivos generales aplicados a España y Portugal. En dicha entidad participan casi todos los Colegios de Arquitectos así como Escuelas de Arquitectura y entidades dedicadas a la divulgación de la Arquitectura de ambos países. Hasta la actualidad se han realizado numerosas actividades entre las que destacan los registros temáticos dedicados a La Arquitectura de la Industria (2005), La vivienda Moderna (2009) y los equipamientos: Equipamientos I: lugares públicos y nuevos programas, 1925-1965 (2010) y Equipamientos II: ocio, deporte, comercio, transporte y turismo (2011), Arquitectura del movimiento moderno en Portugal. Revisión del Registro DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965 y Arquitectura del movimiento moderno en España. Revisión del Registro DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965 publicados en sucesivas ediciones. Gracias a estos trabajos se han documentado de forma exhaustiva 2.419 edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna desarrollada en España y Portugal entre 1925 y 1975 accesibles en la base de datos de la fundación www.docomomoiberico.com.

La divulgación y estudio de esta arquitectura, que constituye el patrimonio arquitectónico del siglo XX, se ha completado mediante la realización de numerosos congresos y exposiciones promovidos por la Fundación, así como la participación en estudios de conservación y planes de protección del patrimonio nacionales.

Edificios localizados en Castilla-La Mancha en los que se colocarán placas de reconocimiento de la Fundación DOCOMOMO Ibérico. Convocatoria 2023.

Información basada en la web de la Fundación DOCOMOMO.

ALBACETE

Edificio Trébol

Denominación actual: Edificio Trébol

autor: Antonio Escario Martínez, Arturo Mongrell López, José A. Vidal Beneyto, José Luís Vives Ferrero.

Fechas: 1971 (proyecto) 1972 (construcción) – 1975

Dirección: Avenida de la Estación, 6.

Municipio: Albacete

La rígida simetría del edificio contrasta con la distribución un tanto orgánica de la planta mediante la que se consigue un interesante juego de volúmenes en la fachada principal, realzado por la combinación del ladrillo cara vista y las jardineras de prefabricado de hormigón. El edificio resulta representativo de las edificaciones que flanquean la Avenida siendo un ejemplo del urbanismo imperante en la época y de las nuevas tipologías constructivas del momento.

Parroquia de la Asunción

Denominación actual: Parroquia de la Asunción

Autor: Antonio Escario Martínez, Arturo Mongrell López.

Fechas: 1964 (proyecto) 1966-1970 (construcción)

Dirección: calle Alonso Cano c/v calle San Sebastián

Municipio: Albacete

Antonio Escario Martínez ( Albacete 1935- Valencia 2018) fue un arquitecto de referencia en el panorama español del Siglo XX y un renovador del panorama urbano de su ciudad natal. Doctor arquitecto desde 1967 y profesor en la ETSAV, desarrolló una extensa obra junto a sus socios entre 1970 y 1989. Ganador de diversos concursos y con obras tan valoradas como el Museo provincial de Albacete, fue nombrado en 2008 académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y resultó ganador de diversos concursos de ámbito nacional e internacional.

La parroquia de la Asunción dota de modernidad a la arquitectura religiosa surgida del Concilio Vaticano II. Está incluida en diversas publicaciones que recogen la evolución urbana del Albacete moderno.

GUADALAJARA

Colegio Sagrado Corazón Agustiniano

Denominación actual: Antiguo de las francesas.

Autor: Antonio Vallejo Álvarez y Fernando Ramírez de Dampierre

Fechas: 1962-72 (proyecto y ampliación)

Dirección: Plaza Fernando Beladíez 2.

Municipio: Guadalajara.

Antonio Vallejo Álvarez (1903-2002), natural de Almonacid de Zorita, ejerció su actividad desde 1928. Fue decano del COAM entre 1965 y 1967. Su relación de proyectos incluye desde diversas colaboraciones con el Gobierno de la II República Española, hasta los proyectos residenciales de la década de los 80, incluyendo algunos edificios docentes de relevancia, incluidos en diversos catálogos y realizados junto a sus dos socios más estables, F. R. Dampierre y su propio hijo, Antonio Vallejo Acevedo.

El colegio Sagrado Corazón Agustiniano, supuso una propuesta de singular modernidad en el momento que se proyectó por su diseño, la tipología edificatoria empleada y el programa de necesidades de la institución educativa que incluía dotaciones inéditas en otros centros.

CIUDAD REAL

Casa del Príncipe Metternich

Denominación actual:Casa del Príncipe (alojamiento de turismo rural)

Autores: Lanfranco Bombelli y Peter Harnden

Fechas: 1970-1973

Dirección: Dehesa de Zacatena, Daimiel.

Municipio: Daimiel. Ciudad Real.

Encargo del príncipe Pablo Alfonso de Metternich y Silva, X conde Castillejo y VI príncipe de Metternich-Winneburg a Lanfranco Bombelli Tiravanti, pintor, arquitecto y galerista (Milán 1921-Cadaqués 2008) y al norteamericano Peter Harnden (Londres 1913-Cadaqués 1971). Ambos comenzaron a colaborar en 1949 en proyectos expositivos relacionados con el Plan Marshall en Europa llegando a participar en la Feria Mundial de Bruselas (1959). Se establecieron en Cadaqués a principios de los 60, desarrollando la mayoría de su obra española en este entorno.

La casa del príncipe es un ejemplo temprano de arquitectura moderna implantada en un entorno natural de gran interés con llamativa sensibilidad, inspirada en la arquitectura vernácula, pero con un inequívoco sello de contemporaneidad.

Recientemente ha sido cuidadosamente rehabilitada y convertida en un establecimiento de turismo rural.