Manuel Moore; un espectáculo masivo en el Hard Rock Ibiza

Habitualmente, la fiesta Children of the 80's, que se realiza en el Hard Rock Hotel, es uno de los eventos más destacados de la temporada veraniega en Ibiza. En esta ocasión, acudieron más de 5 mil personas para disfrutar de los grandes éxitos de los 80 y los 90. Además, hubo shows visuales, coreografías, números de break dance y actuaciones en vivo de estrellas nacionales e internacionales.

Con respecto a esto último, una de las presentaciones más destacadas fue la del guitarrista internacional Manuel Moore junto a la formación M3, también integrada por Micah al violín y Rubén Morán al saxo. Este artista, que lleva 16 años presentando su show en distintos países, ha obtenido el premio DJ Mag a la mejor live performance.

Manuel Moore es un artista pionero Este intérprete fue uno de los primeros artistas en fusionar los sonidos de la guitarra eléctrica con música electrónica. Además, su gran capacidad escénica le ha permitido ser reconocido como uno de los mejores artistas de su género.

En Ibiza, no solo ha participado de la fiesta Children of the 80´s, ya que también ha presentado su show en discotecas de prestigio como Pachá, Space, Amnesia, Ocean Beach Club y Privilege, siempre ante miles de personas. Con respecto a esto, en 2009, Manuel Moore fijó su residencia en Privilege Ibiza, donde cada viernes presentaba su espectáculo ante 15.000 personas en la reconocida fiesta Supermartxe.

Por otro lado, este artista ha realizado una gira mundial por más de 30 países, en los que ha actuado en algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. Sus servicios también han sido contratados para eventos corporativos de marcas punteras. A propósito de esto, este guitarrista cuenta con el patrocinio de Fender, marca destacada en el sector de instrumentos musicales. Asimismo, durante su carrera Manuel Moore ha compartido escenario con artistas globales.

Manuel Moore es un guitarrista, productor y DJ premiado Además de obtener el DJ Mag a mejor artista en vivo, Manuel Moore ha sido nominado a mejor producción junto a Pablo Kopanos por el trabajo Burning love. Por otra parte, durante este año ha recibido varias nominaciones como mejor DJ internacional.

Actualmente, este artista se encuentra desarrollando un proyecto personal y grabando sus canciones en Madrid, con el prestigioso productor Ángel Luján. Se espera que este trabajo vea la luz durante 2024.

A través de sus presentaciones en vivo, y próximamente con sus grabaciones, el guitarrista internacional Manuel Moore continúa desarrollando una carrera fulgurante que aún no tiene techo.