El nuevo álbum 'TU DÚO FAVORITO' de YSY A X BHAVI revoluciona el 2023

El exponente más influyente del trap argentino YSY A presenta al lado del fenomenal artista BHAVI su nuevo álbum 'TU DÚO FAVORITO', un álbum lleno de la energía vibrante de la nueva ola del movimiento urbano.

'TU DUO FAVORITO', un viaje compuesto por diez éxitos con grandes colaboraciones con artistas que rompen la escena del trap mundial como Tiago PZK, ALEMÁN, DUKI entre otros.

Con una lista de productores (ASAN, D.A Got That Dope, Orodembow, ONIRIA, YESAN, BAXIAN, Koki LaSauce, entre otros) y de colaboradores del más absoluto primer nivel, YSY A y Bhavi revolucionan el 2023 con “TU DÚO FAVORITO” un álbum distribuido por ONErpm.

“TU DÚO FAVORITO” es un álbum en el que exploran sin miedo y con mucha convicción el corazón del trap argentino sin por ello renunciar a su habitual pulsión experimental, trayendo una bocanada de aire fresco a una escena que necesitaba algo que vuelva a cambiar las reglas del juego.

YSY A y Bhavi son dos artistas que se complementan a la perfección y que logran combinar lo mejor de los universos analógico y digital en cada una de sus colaboraciones. En este caso, la fusión se magnifica por completo, resultando todo en un trabajo que nos enseña los sonidos del futuro –entre espaciales, alternantes y disruptivos– sin perder el arraigo en la crudeza del presente. Sin perder ni una pizca de su esencia, el dúo favorito del trap nacional ofrece un brillante recorrido conceptual de diez canciones en el que la noche porteña y sus brumosas calles funcionan como contexto.

Claro que, como muchas veces, la historia empieza por el final, con los dos viviendo el pico de la fiesta, con el sol ya asomando por el horizonte (“Quieren Más”), para luego pasar sin escalas de esa acidez y oscuridad a un homenaje claro al trap de Atlanta (“Mis Pecados”, “Siempre Lo Mismo”) en el que el rapeo termina siendo entre punzante y sentido. El lugar para el rap O.G de la Costa Oeste se origina con la presencia del mexicano alemán en “Cuántas Veces”, contrastando de forma muy inteligente con la secuencia 3.0 presente en “De Una” y “Mueren X Matarme”.

Si hay una era espacial del trap argentino es la que se encuentra en el espíritu de “Tu Dúo Favorito”, porque no hay mejor viaje al espacio exterior que aquel que comprende la importancia del regreso al hogar, a las raíces. En este caso, la búsqueda también empieza al revés: de las alturas, de lo lejano, YSY A y Bhavi disparan barra tras barra en su intento de volver a abrazarse con una Buenos Aires querida, terrenal, cercana y 100% inigualable. Esa nostalgia se respira en el tramo final del disco, con el chileno DrefQuila trayendo un poco de su sonido inigualable (“Tuuuyo”) al Obelisco y con Tiago PZK sumándose a ese trap rabioso con referencias a Carlos Gardel llamado “Mi Ciudad”. El muy joven Milo J recibe la bendición del dúo en “Flechazo en el Centro”, coqueteando con el techno y el chill out para empezar a bajar la persiana justo en el lugar en el que todo comenzó.

El cierre es ni más ni menos que con un acto de literalidad: “Sonido del Año” junto a Duki es una bomba nuclear que define de punta a punta a un álbum destinado a estar dentro del todos los Top 10 del 2023. Un nuevo abrazo entre el trap y el rap originario que vuelve a ponernos a todos frente a lo mejor de todos los mundos posibles. Tan inesperado como imprescindible, “Tu Dúo Favorito” eleva la vara lo más alto posible y le permite a YSY A y a Bhavi hacer su propia revolución caminando por un sendero muy poco explorado en nuestra escena: el de la potencia de una colaboración completa que viaja por todos los estadios del rap y del trap global.