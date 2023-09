Calidor y la fabricación y venta de estufas ecológicas

La estufa ecológica es una de las soluciones a las que las personas pueden acceder para hacer su hogar más sostenible hoy en día.

Durante mucho tiempo, las personas han entendido como estufas ecológicas a aquellas que utilizan leña para poder calentar y cocinar. Y en efecto es así. Sin embargo, la compañía Calidor ha creado nuevas estufas ecológicas para interior y exterior que no utilizan leña, sino que funcionan a base de un combustible llamado bioetanol, más económico, limpio y de origen vegetal. Estas estufas son tan eficientes como las tradicionales, con la diferencia de que son completamente sostenibles, no contaminan y no generan impacto medioambiental con su uso.

Una opción sostenible y eficiente para tener en casa: la estufa ecológica Calidor es una compañía dedicada a la fabricación de estufas ecológicas de última generación. Esta empresa realmente es muy reconocida y relevante, principalmente por haber sido la responsable de fabricar las más de 14.500 antorchas que se utilizaron para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Gracias a su experiencia y al mecanismo diseñado para hacer funcionar las antorchas olímpicas, recientemente ha creado una estufa ecológica y limpia, que funciona a partir de un combustible llamado bioetanol. El objetivo es que, con estas estufas, los hoteles, los restaurantes y los hogares puedan contar con una opción sostenible y eficiente. De esta forma, se resuelve el problema de las altas emisiones contaminantes que diariamente producen las estufas de gas butano y propano. Por otra parte, se intenta contribuir con futuro mejor y más sostenible para todos, que, por un lado, marque la diferencia en la vida de las personas y del planeta y, por otro lado, genere conciencia social sobre la sostenibilidad.

Cuáles son las características de la estufa ecológica de Calidor En cuanto a lo que materiales se refiere, la estufa está fabricada en acero inoxidable con acabado esmerilado, vidrio resistente a temperaturas de hasta 900 °C y un depósito con capacidad de 5L de combustible. El combustible utilizado es el bioetanol, el cual se obtiene a partir de vegetales o restos orgánicos. Por sus características, es capaz de generar energía limpia, renovable y sostenible. La estufa ecológica también es muy eficiente térmicamente. De hecho, con ella se aprovecha hasta el 95 % del calor, lo que produce una sensación de confort para el usuario y además evita la emisión de humos contaminantes. Por último, en cuanto a su potencia calorífica, la estufa dispone de tres niveles que permiten regular la temperatura. A máxima potencia, es capaz de alcanzar temperaturas que superan los 230 °C.

En definitiva, la estufa ecológica para exterior e interior Calidor, es una alternativa que no solo es más eficiente en términos sostenibles que las tradicionales de gas, sino que además es capaz de ofrecer algunas ventajas que no se consiguen con estas últimas. En el sitio web de Calidor se puede ver una tabla comparativa donde se especifica con mayor detalle las ventajas que su estufa tiene sobre las estufas comunes a gas.