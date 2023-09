La descarga de WEMOB y su manual de buen uso del tacógrafo digital

Ya sea para garantizar la seguridad vial y poder cumplir con el reglamento establecido en España en el sector del transporte de mercancías y pasajeros, el tacógrafo es un dispositivo indispensable.

El tacógrafo digital es actualmente el más utilizado.

La empresa WEMOB, por ejemplo, es una firma especializada en proporcionar servicios en el mundo de la geolocalización y gestión de flotas. Ahora mismo, está ofreciendo la posibilidad de descargar de manera remota un tacógrafo digital que cumple con las obligaciones legales. Con la descarga y su utilización se podrán evitar posibles multas o incluso la pérdida de la licencia por incumplimiento de la normativa.

Descarga remota de tacógrafo automatizado WEMOB es una compañía con muchos años de experiencia dedicados a la consultoría tecnológica. También al desarrollo de software aplicados a la implementación de proyectos a medida y la integración de equipos electrónicos de diferentes fabricantes en el entorno de la geolocalización. Entre sus soluciones, se encuentra la descarga remota de un tacógrafo digital. De hecho, esta empresa trabaja con todas las marcas de tacógrafos digitales, con compatibilidad con cualquiera con descarga remota.

La ventaja del tacógrafo digital de WEMOB es que cumple al 100 % con la normativa de la Unión Europea, con descarga automática de los ficheros legales, tanto del tacógrafo como de los conductores. Otra de sus ventajas es que al ser digitales y de descarga remota no requiere intervención humana. Asimismo, los ficheros del tacógrafo se descargan de manera automática al ordenador de la empresa y puede guardar por más de un año en la plataforma de descarga.

Método de descarga del tacógrafo digital La descarga remota del tacógrafo es distinta a la descarga tradicional que se hace in situ. Es decir, que un tacógrafo digital se descarga de forma telemática, sin necesidad de desplazarse al vehículo. Para ello, se realiza la instalación de un programa en un ordenador de la empresa, al que a su vez se le conecta la tarjeta de la empresa mediante un lector de chip. Posteriormente, en el vehículo se instala un equipo telemático que se conectará al tacógrafo por medio de conectores. El equipo tiene integrado de manera interna una tarjeta SIM que permite al dispositivo comunicarse con los servidores remotos.

En el sitio web de WEMOB está toda la información necesaria sobre el tacógrafo digital de descarga remota. Allí también se encuentra una sección de preguntas frecuentes que sirven para aclarar las dudas de cualquier interesado en este sistema, sus ventajas, características, especificaciones, etc.