Los diez estilos de mamparas de ducha más populares de 2023

Tener un baño cómodo, funcional y estético es el anhelo de muchos propietarios de viviendas y familias. Anteriormente, este espacio solo formaba parte de una rutina obligatoria que toda persona debía cumplir desde su intimidad, pero hoy en día el cuarto de baño es mucho más que eso. Las tendencias en interiorismo le han otorgado un protagonismo especial al llenar el mercado de opciones fabulosas para decorar el baño con diversos estilos donde siempre reine un ambiente de relajación y desconexión.



Hay muchas opciones dentro de las tendencias en reformas y decoración de estos espacios, pero sin lugar a dudas las mamparas de baño se llevan el primer lugar dentro de esta lista. Son resistentes, elegantes, bonitas, duraderas, higiénicas y aportan un estilo espléndido. Hacen que un baño pequeño se vea más amplio y ayudan a proyectar mayor luminosidad. Además, pueden adaptarse a todos los tamaños posibles.

Gracias a los estilos y formas de apertura y cierre, tenemos mucho de donde escoger y en esta oportunidad queremos hacer mención a los 10 estilos de mamparas más populares de este año 2023 y que seguramente, seguirán dando de qué hablar en el 2024.

Podemos limitarnos a mencionar las mamparas de ducha. Sin embargo, debes saber que también se pueden elegir mamparas de bañera. Todo dependerá de las necesidades o requerimientos de cada quien. Básicamente, estas estructuras se clasifican de acuerdo con la forma cómo se accede a ellas. También por el tipo de pérfiles que se elijan para dar un toque de color o mayor elegancia al lugar. Entre los estilos de mampara más populares tenemos: Mampara de ducha frontal.

Mampara de ducha de panel fijo.

Mampara de ducha angular.

Mamparas semicirculares.

También podemos clasificarlas de acuerdo a sus sistema de acceso: Mamparas de correderas.

Mamparas abatibles.

Mamparas plegables.

Por otro lado, se pueden elegir otros estilos como por ejemplo, las mamparas de perfiles negros (mampara negra) o las mamparas más tradicionales con perfiles de aluminio. Hay marcas que destacan en el mercado como Kasandra Mampara y GME Mamparas. Finalmente, ten en cuenta que siempre se pueden solicitar mamparas hechas a medida.

Cómo elegir la mampara de ducha perfecta para tu baño

Ya sabiendo cuáles son los estilos de mamparas más populares, queda por saber cuál es la que mejor queda en tu baño. Esto dependerá de algunos factores y el más importante es el espacio que tienes disponible para instalar la ducha. Igualmente influyen las preferencias y gustos de cada persona.

En tal sentido, los sistemas de acceso, es decir, la forma cómo abren y cierran los paneles o puertas de la mampara se pueden elegir de acuerdo al espacio y a la comodidad que deseas disfrutar a la hora de entrar y salir de la ducha. Sin duda, la más solicitada es la mampara con puertas correderas. Suelen estar compuestas de un panel fijo y uno que tiene instalado dicho sistema.

Si hablamos de tendencia, las mamparas fijas son muy modernas y cómodas. Resguardan el espacio de la ducha para que no salpique el agua, pero queda un acceso completamente libre. Las mamparas abatibles o plegables son igualmente solicitadas, pero su elección depende mucho del espacio que cada usuario tiene disponible. Las puertas abatibles son muy cómodas, pero se suelen instalar en baños grandes, mientras que las plegables se eligen cuando hay menos espacio y si el tamaño de la ducha lo permite.

En todo caso, es posible solicitar una mampara hecha completamente a medida. Los profesionales hacen un diagnóstico y ajustan el proceso de fabricación con el cálculo previo del espacio.

Preguntas frecuentes sobre mamparas de ducha respondidas por expertos

Los usuarios suelen hacer varias preguntas al momento de elegir las mamparas de ducha. Estas son algunas de las respuestas ofrecidas por expertos.

¿Las mamparas tienen garantía? Si se compran en tiendas profesionales y especializadas se suele dar garantía. ¿Qué pasa si la mampara se rompe? Aunque no es usual que esto suceda, si llegase a pasar, el cristal está hecho de manera que si se quiebra lo haga en trozos no punzantes, por lo que la persona estará protegida de cortaduras. ¿Puedo instalar yo mismo mi mampara? Las mamparas traen sus instrucciones de instalación, pero al tratarse de un producto delicado y de cierto peso, lo más recomendable es que le dejes esta tarea a los profesionales del área.