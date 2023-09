​Sadismo y niños horrorizados en la plaza de toros de Barbastro

La fiscalía ha abierto una investigación por presunto maltrato animal ante los hechos acontecidos el pasado miércoles en la plaza de toros de Barbastro durante un festejo completamente sádico y que prácticamente todos los colectivos defensores de los animales, han compartido el terrible vídeo.

En consecuencia, la fiscalía de medio ambiente ha encargado al grupo del Seprona de la Guardia Civil, que está adscrito a esta unidad especializada del Ministerio Público que lleve a cabo las pesquisas pertinentes.

El Partido Animalista PACMA ha publicado también el vídeo en el que se aprecia cómo un toro sale directo del toril a embestir a varios cabestros, que lanza por los aires y deja malheridos mientras se escuchan gritos y llantos de niños en las gradas de la plaza de toros de Barbastro, en Huesca.

Más allá del sadismo habitual de la gente que acude a estos eventos, en este vídeo escalofriante llama la atención también ver a niños angustiados, gritando, tapándose la cara, desolados y llorando a mares ante la violencia sádica que presencian al contrario de lo que insistentemente lleva años pidiendo el comité de derechos del niño de la ONU, psiquiatras y todos los expertos en temas de infancia (aunque echamos de menos una mínima pronunciación de las entidades defensoras de la infancia respecto a esta clarísima vulneración de sus derechos).

Todo ocurrió este miércoles durante las fiestas patronales en una actividad principalmente dirigida a menores. La formación política animalista, que se ha encargado de que los hechos lleguen a los medios de comunicación, ha criticado duramente los hechos. "¿Qué esperaban que ocurriera?", cuestiona el presidente nacional, Javier Luna. Varias organizaciones antitaurinas se han hecho eco de las imágenes, que han avivado el crónicamente abierto debate sobre la tauromaquia y su exposición a menores.

SALVAJISMO COMO DIVERSIÓN MUY MINORITARIA

En el vídeo se ve la plaza completamente vacía, salvo por unos pocos padres y madres que acudían con sus hijos mientras los animales están angustiados para divertir a un 1% del pueblo, o ni eso porque los únicos que se divertían allí, eran poquísimos y adultos demostrando los niños más empatía que ellos.

Colectivos como Huesca antitaurina publicaban el vídeo: "Esto sucedió en Barbastro (Huesca) las imágenes son duras, pero necesarias para ver el grado de salvajismo que existe en estos puebluchos de esa España retrasada y cruel que celebran sus fiestas en base a la violencia y la barbarie. #BarbastroCruel."

Respecto a la infancia, llama principalmente la atención una niña que se ve en el vídeo con una crisis de ansiedad, apoyando la cara llena de lágrimas en el brazo de su madre, que con total frialdad pasa de ella y sigue aumentando su angustia ante el dolor que le supone a la niña ver animales malheridos (algo que no debería sorprendernos viniendo del mundo taurino).

ANIMALES DESPROTEGIDOS

En un momento, varias personas refugiadas tras las vallas intentan llamar la atención del toro, que fija su objetivo en los cabestros incluso cuando ya se encuentran desplomados en el suelo.



Desde PACMA han recriminado la responsabilidad al Ayuntamiento de Barbastro y exigido el fin de las actividades taurinas que, afirman, "no sirven para nada más que fomentar la violencia gratuita contra los animales y normalizar su dolor". Lamentan que estos animales hayan quedado fuera de la ley de protección animal que entrará en vigor este 29 de septiembre, y que el gobierno central "no haya movido una sola ficha para acabar con la tauromaquia en los últimos 4 años".

En este aspecto, Sergio García Torres (Podemos) ha preferido echarle morro y decir que los partidos mayoritarios de esta legislatura, acaben con estas crueles fiestas cuando su partido lo ha estado estos 4 años sin hacer nada por los animales y teniendo él un cargo específico como director General de derechos de los Animales recibiendo 80.000 € por año.

Es más, una de las trolas que nos metió para cazar votos fue la protección de la infancia de la tauromaquia, entre muchas otras cosas, y al final, ha tirado para adelante votando a favor de la ley, incluso apoyando la exclusión de los perros usados por los cazadores que ya estaban incluidos en leyes de ámbito autonómico y que también dijo que esto nunca saldría de su departamento y en ese caso, retiraba la ley y dimitiría.

Protectoras, veterinarios, biólogos, santuarios de animales, abogados y hasta PACMA, pidieron la retirada de esta ley que lejos de proteger a los animales, supone un retroceso de décadas cambiando incluso las penas de maltrato animal por multas.

Otras personas que han estado en el gobierno sin hacer nada, ahora se horrorizan con este vídeo cuando no hicieron nada teniendo el poder y es por eso que no voy a dar voz a lo que han puesto.

NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE LA INFANCIA

María Ibáñez es psicóloga y vegana (al igual que su hija y su hijo). Tras preguntarle por este vídeo que ni siquiera pudo acabar de ver, responde lo siguiente: Como psicóloga, a veces, es complicado discernir entre justificar y entender el comportamiento humano. Si entendemos por qué una persona actúa como actúa, parece que nos acercamos más a ella y empatizamos con su situación.



Ciertamente, este comentario para nada quiere no responsabilizar tanto a las personas que organizaron un acto tan cruel como a las familias de las peñas taurinas que llevan a sus hijos e hijas a un acto que debería estar penado por la ley.

Las niñas y niños de las peñas taurinas nacen en un ambiente muy insensibilizado con el dolor de un animal. Hay como un sentimiento de grupo, de afiliación, de pertenecer a un grupo donde han participado abuelos y padres y casi es como una obligación moral el continuar la tradición. Es cierto que la mayoría de los jóvenes de las peñas lo hacen muy motivados, como decía un “clavari de bous de Alcàsser 2023”: “Tota la vida hem sentit als nostres iaios, pares, tios i amics dir que ser clavari és el millor que et pot passar a la vida, però ningú de nosaltres esperàvem que fóra així” ("Toda la vida hemos escuchado a nuestros abuelos, padres, tíos y amigos decir que ser clavario es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero ninguno de nosotros esperábamos que fuera así").

Pero desde la infancia a la juventud hay un trecho. En la infancia es donde más se observa y se quiere a los animales porque aún no ha pasado la socialización del especismo (discriminación por especie). No se diferencia tanto entre humanidad y el resto de seres vivos. Sin embargo, al paso por los años, nos inculcan que los animales están para satisfacer nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades, son un uso y no un alguien.

Los organizadores de eventos de maltrato animal saben que si clientelizan la infancia, tendrán jóvenes y adultos entregados a su “empresa”. Ya que saben que si no hay relevo generacional, ellos se van al garete y hay mucho dinero en juego.



Lo más humano de las imágenes del acto sádico son los niños y las niñas; y las familias de la peña que se levantaron y se fueron... pero y los padres y madres que quedaron sentadas, a pesar de ver a sus hijos e hijas gritando... ¿Es preferible tu ideología al bienestar de tus criaturas? A veces cuesta entender la psicología humana.

MISIÓN ABOLICIÓN

Independientemente de esto, no necesitamos utilizar a los animales en ningún fin y por eso, el veganismo además de no ser nada privativo, evita el infierno de millones de animales, problemas de salud, atajaría la crisis climática que atravesamos y el hambre en el mundo por criar masivamente a millones de animales más que humanos y alimentarlos con vegetales.

El 16 a las 18:00 desde la explanada de las ventas, PACMA realizará su multitudinaria manifestación para acabar con la tauromaquia como cada año.

Es importantísimo llenar Madrid por el fin de un espectáculo cruel que vulnera los derechos de la infancia, se mantiene con millones de dinero público y no supone más que molestias. En https://firma.pacma.es/stop-toros-embolados/ puedes aportar tu firma contra los toros que torturan por pueblos mediante el fuego.

Mientras se produce la abolición de estos festejos inhumanos y de tortura, que no se destine ni un céntimo, se hagan cargo ellos de pagarse los accidentes por imprudencia cuando salen a torturar animales por los pueblos y que se proteja a la infancia del sadismo como pide hasta el comité de derechos del niño de la ONU y estas sean las últimas imágenes escalofriantes de niñas y niños desolados ante lo que están viendo.

Por último, si vives en Valencia o algún pueblo de Valencia, escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com para ideas que estamos moviendo a nivel interno contra los festejos de tortura que tienen lugar en pueblos de aquí.

Vídeo de la crueldad animal y desprotección infantil: https://www.instagram.com/reel/Cw6_3lGo9zW/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== . Si te horroriza, hazlo saber en alcaldia@barbastro.org