Sesión de 'Matagigantes' para dejar fuera a dos cabezas de serie

El torneo de París, no sabemos si por aquello de ser prácticamente la vuelta de vacaciones y no haber cogido aún ritmo de competición (aunque es verdad que ya compitieron en Finlandia) o por ser un torneo outdoor donde todo se iguala más, pero el caso es que nos está dejando unos cuantos sustos (más de los habituales) y también sorpresas que van apareciendo con cuentagotas.



No solo en el cuadro femenino, sino también en el masculino aunque en esta ocasión han llegado por partida doble en los octavos de final, donde dos de las parejas cabezas de serie se han visto sorprendidas y no por mínimos detalles, sino que en parte también con amplitud.

Tal ha sido el caso, por ejemplo, de 'Momo' González y 'Sanyo' Gutiérrez, quienes se veían con dos de los rivales del momento, dos que han vuelto con mucha fuerza y que están encontrando la vía para ser peligrosos y crear muchos problemas: 'Coki' Nieto y Jon Sanz.

En un arranque de fábula por parte de los cuatro, se sucedían los tiros con picante a uno y otro lado de la red hasta que un postrero break otorgaba ventaja a los dos españoles y, con un quiebre de cadera, evitaban el tie break para dar el primer paso en la eliminatoria (5-7). El golpe lo acusarían sobremanera 'Sanyo' y 'Momo', quienes en lo que llevamos de torneo no le encontraban el 'feeling' a la pista y acabarían por demarrar en el segundo, ya excesivamente superados en los registros (5-7 y 2-6).

Igual les ocurriría, aunque en sentido inverso, a Álex Ruiz y Juan Tello, en su caso ante otra de las parejas del momento, Víctor Ruiz y Lucas Bergamini, aguerridos donde los haya.

El binomio hispanoargentino se vio excesivamente lastrado en los primeros compases y fue incapaz de hacer valer su mayor fortaleza física y envergadura, siendo contrarrestadas ambas por el juego-control de Bergamini y la paciencia y regularidad de Ruiz. Con buenas sensaciones, se hicieron fuertes al resto y encontraron la manera de obtener no una, sino varias roturas para abrir camino y sellar con un 6-2 la primera manga.

En la segunda, sin embargo, crecieron (en parte por obligación) Tello y Ruiz, pero a pesar de ello se encontraron con una versión de Víctor y Lucas que supo aguantar sus acometidas y, además, encontrar petróleo con un break que les daría el pasaporte definitivo a cuartos (6-2 y 6-4). Más apurados serían otros tres encuentros que, además, tuvieron que coger cita en un tercer set.

Hablamos en primer lugar del enfrentamiento entre Álex Arroyo y Gonzalo Rubio ante Miguel Yanguas y Fernando Belasteguín que tuvo de todo, desde marcador ajustado a polémicas arbitrales, quejas y, como colofón tras dos sets de infarto, uno con tie break incluido, una retirada por lesión de Rubio, con evidentes síntomas de cojera en su pierna izquierda ante los que decidió no forzar debido a lo duro del calendario, abandonando el encuentro para no empeorar la situación y cediendo con un 5-7, 7-6 y 0-2.

José Antonio García Diestro y Javi Leal precisaron de tocar la sintonía de la remontada ante unos entregados y acertados Enrique Goenaga y Marc Quílez, quienes parecen haber encontrado una excelente versión en tierras parisinas. El extremeño y el andaluz, tras caer en un duro desempate ante Quílez y Goenaga, resurgieron con fuerza en el segundo, dominando la estadística y el juego, mucho más sueltos y solventes, con más intención en sus tiros y mejorando su movilidad y activación en pista.

Tras empatar, en el tercero siguieron percutiendo hasta que la deriva del partido les entregó una rotura que guardaron como si fuese oro en paño (7-6, 2-6 y 4-6).

Por último, en el duelo con mayoría de argentinos entre Maxi Sánchez y 'Lucho' Capra ante Ramiro Moyano y 'Xisco' Gil, los dos primeros harían valer su pádel defensivo y de contragolpe así como un mejor final, donde estuvieron más activos y supieron seleccionar mejor los tiros, consiguiendo sacar adelante un encuentro en el que se habían hecho con el primer parcial pero en el segundo sus oponentes fueron claramente superiores, por lo que tuvieron que activar la carta del tercer set que, afortunadamente para ellos, les salió cara, y eso que Ramiro y 'Xisco' llegaron a estar 5-4 y con todas las opciones abiertas para hacerse con el encuentro (6-4, 2-6 y 7-5).

Así quedaron el resto de eliminatorias: Arturo Coello - Agustín Tapia vs. José Rico - Agustín Gutiérrez (6-3 y 6-4)

Jairo José bautista - Jaime Muñoz vs. Paquito Navarro - Fede Chingotto (2-6 y 1-6)

Juan Lebrón - Ale Galán vs. Fede Mouriño - Agustín Gómez Silingo (6-4 y 6-1)