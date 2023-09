La Copa América de Vela desembarca en Barcelona en su edición del 2024

La cuenta atrás para el inicio de la 37.ª edición de la Copa América ha comenzado. Vilanova i la Geltrú dará el pistoletazo de salida a una de las competiciones más espectaculares en el mundo de las regatas.

La localidad catalana será escenario durante 4 días de la primera de las tres regatas preliminares que decidirán quién será el barco que se enfrente al actual campeón de la Copa América de Vela, el Emirates Team New Zealand.

Desde el 14 al 17 de septiembre el puerto de Vilanova i la Geltrú será escenario de las primeras regatas de la Copa América que se disputará el año que viene en Barcelona. Estas 4 jornadas se dividirán en 1 día de entrenamientos y 3 más de competición. Quienes quieran disfrutar de este evento desde el mar pueden visitar la web Boat Trip.

Los equipos ya están instalados en Barcelona y se han podido ver haciendo prácticas en el litoral barcelonés a bordo de las embarcaciones de la clase AC40. Una gran oportunidad de disfrutar de los mejores regatistas del panorama mundial a bordo de la última tecnología en navegación a vela.

Los seis equipos que ya han confirmado su participación para la 37ª Copa América estarán presentes en la regata preliminar de Vilanova i La Geltrú. Emirates Team New Zealand, los Defensores de la Copa América, será el equipo con el que muchos se compararán. Por otro lado, el Challenger of Record -primer desafiador del ganador vigente- INEOS Britannia, presentará una tripulación estelar que ha pasado el invierno en Palma de Mallorca.

Es muy probable que New York Yacht Club American Magic y Luna Rossa Prada Pirelli también presenten equipos muy fuertes y con mucha experiencia. Al mismo tiempo, Alinghi Red Bull Racing se ha mostrado preciso y veloz en los entrenamientos en Barcelona. La incógnita es el equipo Orient Express Racing de Francia, que solo habrá recibido su AC40 unas semanas antes. Sin embargo, cuentan con un increíble talento para el foiling y podrían ser una sorpresa.

El origen de la Copa América tiene lugar a mediados del siglo XIX durante la EXPO de Londres de 1851. Los miembros del Club de Yates de Nueva York desafiaron y vencieron a 14 barcos del Real Escuadrón de Yates de Londres, en unas regatas alrededor de la isla de Wight, al sur de Inglaterra. El nombre de la goleta que venció a los ingleses, se llamaba América, de ahí el origen del nombre.

Las regatas preliminares se disputan bajo el nombre de Copa América de Prada para decidir quién será el Challenger, nombre que se le da al retador para competir en la America’s Cup de Barcelona. La siguiente regata preliminar tendrán lugar en Jeddah el 29 de noviembre. La última regata preliminar será en agosto del 2024, semanas antes del Challenger Selection Series. Tanto la 3ª regata preliminar como la final de la Copa América tendrán lugar en Barcelona.