MovilTecno.com comercializa unas novedosas cámaras de vigilancia que no necesitan luz eléctrica ni wifi para funcionar

Las cámaras de seguridad son indispensables hoy en día, no solamente para garantizar la seguridad de un lugar, ya sea casa, oficina, local, etc., sino también para ofrecer a las personas la tranquilidad de poder monitorear ese espacio en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Sin embargo, la mayoría de las cámaras de seguridad actuales tienen una limitación, y es que solo pueden funcionar de manera óptima si tienen acceso a internet y están conectadas a la electricidad.

La buena noticia es que, ahora mismo, empresas como MovilTecno.com, especialistas en productos novedosos de tecnología y electrónica, cuenta entre sus productos con cámaras solares 4G y cámaras de vigilancia con batería, que no tienen estas limitaciones.

Cámaras de vigilancia 4G que funcionan sin necesidad de electricidad Utilizar cámaras de seguridad sin luz eléctrica y sin estar conectadas a una red wifi es ahora posible. De hecho, entre los productos que están disponibles en MovilTecno.com, se encuentra, por ejemplo, la cámara de vigilancia 4G con pilas y tarjeta SIM 857.

Se trata de una cámara que no necesita luz eléctrica ni internet para poder funcionar, por lo que es ideal para lugares sin luz o sin una conexión fija o constante a internet.

Esta cámara de vigilancia es capaz de captar imágenes en alta resolución de hasta 30 MP y calidad 4K. Además de eso, cuenta con una ranura para tarjeta SIM 4G, una app gratuita para ver las imágenes de la cámara en tiempo real, 44 LED infrarrojo para grabaciones nocturnas, sensor de movimiento y funciona con pilas alcalinas recargables.

Cámara de vigilancia que funciona con energía solar Otra de las cámaras sin luz eléctrica disponibles en MovilTecno.com, es la Cámara SOLAR 4G Giratoria 2 PLACAS 849. Como su nombre lo indica, se trata de una cámara de vigilancia de calidad profesional, equipada con un objetivo giratorio para vídeos de seguridad y dos placas solares incluidas que suman 20 W de potencia y le permiten funcionar sin la necesidad de estar conectadas a una toma de corriente.

Esta cámara también ofrece la posibilidad de instalar una tarjeta SIM 4G, por lo que tampoco necesita una conexión wifi para funcionar. Por medio de su app, es posible controlar el movimiento de la cámara y ver en tiempo real todo lo que está captando en vídeo.

Tanto la cámara con baterías alcalinas recargables, como sus cámaras solares 4G, son una excelente opción si lo que se busca es garantizar la seguridad de un espacio, sin estar limitadas por una conexión wifi o una toma de corriente eléctrica. En el sitio web de MovilTecno.com se pueden encontrar muchos más detalles sobre ambos tipos de cámaras, especificaciones, características, funcionalidades, precios, etc.