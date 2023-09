Marc Márquez sobre su continuidad en Honda: "Si estoy probando tantas cosas en la moto es porque sigo creyendo en el proyecto"

DAZN ofrece una nueva entrevista exclusiva con Marc Márquez. El ‘93’ se sincera con Izaskun Ruiz y habla sobre su momento de forma, el rendimiento en el Mundial o sus perspectivas de futuro en Honda, entre otros temas.



En relación a sus posibilidades de alzarse con el campeonato de MotoGP este curso, Márquez reconoce que pensaba que: “Era posible por cómo me sentía, por notarme bien físicamente, no notar ninguna limitación y esto es de ‘yo estoy listo’”. Este cambio en la mentalidad también se traslada en su competitividad y en la capacidad de ir al límite: “Estaba arriesgando más de la cuenta. Todas las carreras me caía estando 3º, 4º o 5º… Pues estás el 10º y no te caes; eso es posible hacerlo. Sí que dices ‘no es tu mentalidad hacerlo, no es tu mentalidad estar el 10º’. Pero es la que toca ahora”.

Marc también se muestra autocrítico pero optimista con las opciones de evolucionar la Honda: “He sido el primero y sigo diciéndolo, si no me siento competitivo para estar en el top 5, el top 7, no tiene ningún sentido dar vueltas a la moto. Tenemos que seguir trabajando con el proyecto para buscar la mejor solución en todos los sentidos”. Y se muestra confiado por su continuidad en la escudería nipona: “Tengo contrato (…) Si estoy probando tantas cosas en la moto es porque sigo creyendo en el proyecto”.

MotoGP: próxima parada, San Marino

Los aficionados a las dos ruedas tendrán una nueva cita con el Mundial este fin de semana. Marc Márquez y todos los pilotos del campeonato aterrizan en San Marino para vivir un nuevo GP, cuya carrera se disputará este domingo 10 de septiembre a las 14:00.

