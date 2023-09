Safety Reimagined de Motorola Solutions llega a España de la mano de Tecnitrán

El nuevo ecosistema tecnológico de Motorola Solutions unifica voz, datos, vídeo y análisis mediante tecnologías inteligentes que se comunican entre sí.

Cualquier empresa o infraestructura, en la que la seguridad sea un aspecto fundamental para el rendimiento del negocio, podrá beneficiarse de esta tecnología única.

Las empresas se enfrentan a problemas operativos y de seguridad cada vez más complejos. Supervisar grandes áreas de operación, o con ciertas exigencias, dificulta reconocer y responder proactivamente a posibles amenazas antes de que se conviertan en emergencias. Por ello, Motorola Solutions ha desarrollado una solución que permite que las tecnologías trabajen juntas, conectadas entre sí, lo que evita problemas en el día a día y mejora los tiempos de respuesta ante incidentes.

SAFETY REIMAGINED es el nuevo ecosistema de seguridad de Motorola Solutions, que llega a España después de su lanzamiento en Estados Unidos y América Latina. Y lo hace de la mano de Tecnitrán Telecomunicaciones, una de las compañías líderes en servicios profesionales de Telecomunicaciones, que es partner de Motorola desde hace más de 30 años y distribuidor e integrador oficial de Safety Reimagined para España.

Con Safety Reimagined, el personal puede comunicarse mediante dispositivos de voz de forma instantánea y conectar con el resto del equipo, por flujos de trabajo o zonas. Gracias a la Inteligencia Artificial y a la videoanalítica los sistemas de videovigilancia identifican los puntos clave de interés y pueden enviar información sobre cualquier alerta directamente a los walkie talkies del personal de seguridad para que pueda actuar.

Este ecosistema se basa en 4 pasos clave: Detectar, Analizar, Comunicar y Responder.

Detectar: se detecta un incidente mediante cámaras de videovigilancia, cámaras personales o incluso por parte del propio personal.

Analizar: se analiza en tiempo real si una alerta es una amenaza para la seguridad. Gracias a softwares avanzados con Inteligencia Artificial se pueden realizar identificaciones de identidad, conseguir ubicaciones exactas, etc., para proporcionar toda la información a quien corresponda.

Comunicar: notificación vía radio del estado de la alerta al personal de seguridad para evaluar la emergencia y decidir cómo proceder.

Responder: dar respuesta al incidente de forma mucho más rápida y efectiva pudiendo aportar material probatorio recopilado en cámaras y audio.

Las principales tecnologías que forman parte de este ecosistema son los sistemas de radio MOTOTRBO de Motorola Solutions, las cámaras de videovigilancia de Avigilon, soluciones PoC Wave PTX, cámaras personales de Avigilon, softwares de gestión como Radio Alert o plataformas en la nube para automatizar procesos como Orchestrate.

Beneficios de Safety Reimagined (h2) Este sistema es perfecto para aquellas empresas o infraestructuras que, en su día a día utilizan walkie talkies para comunicaciones de voz y sistemas de videovigilancia, como aeropuertos, hospitales, servicios públicos, centros comerciales, etc.

Con Safety Reimagined las tecnologías dejan de trabajar de forma aislada y dependen de un solo proveedor, lo que facilitará que se comuniquen y compartan datos. Los equipos de seguridad podrán trabajar de forma conjunta, ya que este ecosistema permite que se unifiquen los flujos de trabajo en una misma plataforma.

Además, gracias a la Inteligencia Artificial, las diferentes tecnologías no solo se integran, también aprenden unas de otras. La información fluye de las cámaras a los walkie talkies o desde los dispositivos inteligentes a los centros de control, por lo que el personal tiene acceso a toda la información, sobre todo en áreas de difícil visibilidad. De esta forma los equipos de seguridad pueden anticiparse a los incidentes y resolverlos de manera más rápida y eficaz.