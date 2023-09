Alfa Romeo ha diseñado y desarrollado el nuevo 33 Stradale, una obra de arte en movimiento, fruto de la perfecta combinación de belleza y tecnología

Alfa Romeo anuncia el resurgir de la "fuoriserie" (fabricación a “la carta”) 33 Stradale, un verdadero "manifiesto" de las capacidades de la marca italiana -ahora y en el futuro- en términos de estilo y experiencia de conducción. Fabricado en sólo 33 unidades exclusivas, según un proceso artesanal único, el nuevo cupé "biplaza" combina la herencia y el futuro de la marca como símbolo de la noble deportividad italiana.

El nuevo 33 Stradale se creó en la recién fundada "Bottega" Alfa Romeo, donde los diseñadores, ingenieros e historiadores de la marca, primero escucharon a los posibles compradores y luego produjeron el coche juntos, exactamente igual que en las boutiques artesanales del Renacimiento y en los talleres de los años 60 de renombrados carroceros italianos.

Según Jean-Philippe Imparato, CEO de la marca Alfa Romeo: "Con el nuevo 33 Stradale, queríamos crear algo que estuviera a la altura de nuestro pasado, que sirviera a la marca y que enorgulleciera a la afición de Alfistas. Un resultado así sólo podía lograrse gracias a la experiencia, el trabajo y la pasión de nuestro equipo, con el apoyo de una dirección que tiene la clara ambición de contribuir a escribir los capítulos del futuro de la marca, respetando plenamente su historia única. Este es el primer coche "fuoriserie" (fabricado a medida) de la marca desde 1969, y prometo que no será el último".

El epítome de la "belleza necesaria”

Producido por el Alfa Romeo Centro Stile, el nuevo 33 Stradale se inspira en el histórico modelo de 1967, enriqueciendo su belleza escultural con ciertos elementos de diseño del nuevo lenguaje de estilo de Alfa Romeo. El exterior presenta un equilibrio perfecto entre proporciones, volúmenes y tratamiento de las superficies, y se convierte en el epítome de la "belleza necesaria" de Alfa Romeo.



El frontal presenta un volumen potente y musculoso, en el que destacan el icónico escudo y las formas complejas de los faros con base elíptica. El perfil es dinámico y esbelto, con puertas con apertura en "élitros" y dos grandes entradas de aire laterales. La carrocería se proyecta hacia delante, con superficies modeladas según los criterios típicos de la expresión formal de Alfa Romeo. Además, gracias a la apertura angular de las puertas y al gran techo solar envolvente, el conductor puede disfrutar de una vista única, muy similar a la de la cabina de un avión. La imagen de conjunto que ofrece la apertura del capó y de las puertas realza el aspecto teatral del coche.

La "brutal" parte trasera se equilibra con el sinuoso frontal y la altura máxima no está a la altura del parabrisas, como en cualquier otro deportivo, sino en medio del techo. En particular, la zona trasera expresa la fuerza del coche gracias a la trasera truncada, un gráfico en forma de V y los grupos ópticos traseros redondos. La eficacia aerodinámica queda confirmada por un Cx de 0,375 a cero Cz (downlift) -para una elección precisa sin ayuda de sistemas activos.



Los interiores también se distinguen por el minimalismo del diseño y los materiales, todos ellos concebidos para lograr la mayor implicación posible en la experiencia de conducción. En particular, el habitáculo se diseñó con el propósito de reducir al mínimo los componentes que pudieran distraer al conductor, como se aprecia en el número limitado de mandos para utilizar durante la conducción y que se encuentran en la consola central. Justo delante del conductor hay una pantalla, cuyo diseño "telescópico" en 3D involucra al conductor en una interacción inédita. El volante, desprovisto de todos sus botones habituales, ofrece la experiencia del puro placer de conducir.

Una experiencia de conducción única

Las prestaciones son extraordinarias en ambas versiones. La velocidad máxima es de 333km/h y acelera de 0 a 100km/h en menos de tres segundos. La suspensión de doble brazo con amortiguadores activos y el eje delantero elevable, garantizan la maniobrabilidad y el confort. El sistema de frenado Alfa Romeo Brake-By-Wire y los frenos cerámicos de carbono Brembo ofrecen prestaciones de alto nivel.

El bastidor en H de aluminio y el monocasco de fibra de carbono garantizan rigidez y ligereza. Para garantizar una gran rigidez y seguridad, se ha diseñado una estructura del techo en fibra de carbono y aluminio, con puertas como alas de mariposa. Los marcos de las ventanillas también son de fibra de carbono, con la luneta trasera de policarbonato.

La puesta a punto del coche contará con el apoyo del piloto de F1 Valtteri Bottas en la legendaria pista de Balocco, llevando así la experiencia de la F1 a la conducción diaria y garantizando la inconfundible manejabilidad de Alfa Romeo.

La “bottega”

El proyecto 33 ha dado vida a la "Bottega" Alfa Romeo, un equipo de profesionales que ha trabajado en estrecha colaboración con los clientes para diseñar 33 ejemplares únicos y exclusivos. La "Bottega" se inspira en los talleres del Renacimiento y en los carroceros de los años 60, todos ellos creadores de obras de arte de belleza pura, según las exigencias de sus clientes. Asimismo, los clientes han participado en el proceso creativo desde el principio del proyecto.

Artesanía e innovación para un nivel de personalización sin precedentes



La nueva "fuoriserie" (fabricación a medida) se producirá en sólo 33 unidades, a través de un programa específico que ha permitido a los clientes desarrollar elementos estilísticos funcionales junto con el equipo de desarrollo de Alfa Romeo: tomas de aire, llantas e incluso el distintivo escudo frontal. Por lo tanto, nunca habrá dos coches idénticos en el mundo, lo que los convierte en obras maestras "sobre cuatro ruedas", con la ambición de formar parte de la historia de Alfa Romeo. La misma singularidad se manifiesta también en un procedimiento de matriculación exclusivo que permite a los clientes "firmar" personalmente el número de bastidor. El número de bastidor específico incluye ocho dígitos elegidos por el cliente y se marca también en el túnel central. Con una consolidada experiencia en el campo de los automóviles a medida más exclusivos, Alfa Romeo empleará la artesanía de la Carrozzeria Touring Superleggera para fabricar los vehículos. Se aseguran así unos estándares de calidad a medida que garantizan una obsesiva atención al detalle.

Las raíces de la leyenda

El 33 Stradale de 1967 deriva directamente del Tipo 33, el rey del automovilismo mundial de la época. El Proyecto 33 marcó el regreso de Alfa Romeo a las carreras, dirigido por el entonces presidente de la marca Giuseppe Eugenio Luraghi y por Carlo Chiti de Autodelta, el recién creado departamento de carreras. Para su debut se eligió la cronometrada de Fléron, cerca de Lieja. El piloto era el jefe de pruebas de Autodelta, Teodoro Zeccoli. El 12 de marzo de 1967, el 33 entró en el mundo de la competición. Y consiguió una victoria inmediata, la primera de una larga serie de éxitos en los circuitos más prestigiosos que le llevarían al techo del mundo, con victorias en el Campeonato de Marcas en 1975 y ‘77. En la ola de entusiasmo deportivo, Alfa Romeo decidió producir el 33 en una edición muy limitada para particulares, como un coche "fuoriserie" (hecho a medida) que combinaba las prestaciones del Tipo 33 de carreras con el confort y la facilidad de conducción adecuados para el uso diario.

La frase del Campeón del Mundo en un anuncio del Alfetta GTV Niki Lauda: "Es la máquina más deportiva después de la F1, pilotarla significa dominar la carretera".