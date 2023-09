Guijarro Fontaneros, profesionales en arreglar fugas en piscinas

Las fugas de agua en piscinas son un inconveniente al que se enfrentan las personas que realizan mantenimientos en estas estructuras por múltiples causas, como la propia evaporación del agua causada por la climatología o el sistema de filtración, el lavado de los filtros e incluso por las zambullidas de los bañistas.

Además, la recurrencia de este problema en el futuro puede generar grandes aumentos en la factura del agua, daños en los cimientos de la vivienda y hasta filtraciones de agua en la propiedad. Por esta razón, es necesario contar con un servicio eficiente de detección de fugas en piscinas como el que ofrece Guijarro Fontaneros.

Ahorrar dinero con este servicio La llegada del verano es una verdadera invitación a darse un baño refrescante en la piscina de la casa. Sin embargo, este placer puede convertirse en un motivo de preocupación en casos en los que se advierta una disminución progresiva del caudal de la piscina.

Todas las piscinas, en condiciones normales, tienden a perder entre 2 y 2,5 cm de agua por semana por diversos motivos, como la evaporación excesiva, en consecuencia con el contacto continuo del líquido con el sol y el viento; las salpicaduras que provocan los bañistas y el lavado de los filtros.

No obstante, cuando los niveles de agua descienden por encima de ese parámetro es una clara señal de que existe una fuga y esta debe atenderse para evitar futuras grietas y fisuras en el vaso de la piscina, pérdidas económicas por litro de agua, daños a terceros e inconvenientes estructurales en los cimientos de la vivienda.

En este contexto, Guijarro Fontaneros es una empresa madrileña especializada en trabajos de fontanería y de fugas de agua en piscinas que garantiza un servicio de detección eficiente, económico y de confianza no solo en albercas, sino también en redes de agua sanitaria, tuberías de desagüe y calefacción y sistemas contraincendios.

La firma localiza con velocidad y exactitud la salida de líquido no controlada mediante herramientas de última generación como geófonos que detectan los sonidos generados por la filtración a presión del agua; cámaras termográficas que miden la irradiación del agua cuando circula por la tubería; y sistemas de gas trazador que es un método seguro y no tóxico para identificar fugas en los conductos que – por volumen y profundidad - suelen pasar desapercibidas.

Medidas rápidas contra las fugas de agua en piscinas Guijarro Fontaneros soluciona los problemas de fugas de agua a particulares, comunidades de vecinos, ayuntamientos, administraciones de fincas y compañías de seguros, entre otros sectores.

En este escenario, la empresa madrileña se caracteriza por ejecutar medidas rápidas – después de haber identificado la fuente de la salida de agua no controlada – para evitar un desperdicio mayor del líquido vital y de los recursos. Sus profesionales, en función del tipo y tamaño de la fuga, realizan sellados y reparaciones de grietas.

Del mismo modo, en determinados casos, pueden resolver los sistemas de filtración y tuberías o subsanar pequeñas filtraciones para evitar problemas en el futuro.

Por último, cabe destacar que Guijarro Fontaneros en su plataforma web ofrece un formulario práctico y gratuito de solicitud de presupuesto para quienes desean contratar sus servicios de detección de fugas en piscinas.