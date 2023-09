Acceder a un curso de venta inmobiliaria eficaz con Nicolás Bosman, CEO y fundador de CMAglobal

En los últimos años, el sector inmobiliario ha sufrido importantes cambios que han modificado la forma de realizar las operaciones en este mercado y, por consecuencia, en el comportamiento de compra de la mayoría de los inversionistas. En este contexto y con las complicaciones de esta demanda han evidenciado que los ejecutivos y asesores de este mercado, producto de la importante baja de las ventas, han demostrado necesitar nuevas técnicas y herramientas que les permitan cerrar sus ventas y asesorías con eficacia.

Para desarrollar estas habilidades, una de las mejores opciones son los programas de capacitación y entrenamiento de Nicolás Bosman, CEO y fundador de CMAglobal. A través de esta empresa, este experto ofrece un curso ventas inmobiliarias eficaz, donde los agentes de este sector aprenden nuevas estrategias de éxito para las asesorías y nuevas técnicas para cerrar con éxito sus operaciones de venta.

Cursos diseñados para incrementar las ventas sin importar las condiciones del mercado Fundada por Nicolás Bosman, CMAglobal es una consultora especializada en capacitar y entrenar a las personas para mejorar sus habilidades para cerrar ventas. Estas formaciones resultan de suma utilidad en el sector inmobiliario, donde los recientes cambios en el mercado han modificado las posibilidades de compra de los potenciales clientes. Es por ello que, a inicios de septiembre, esta firma impartirá, tanto en formato online para países de habla hispana como en formato presencial en Santiago de Chile, cursos de ventas inmobiliarias eficaz, donde los vendedores aprenderán las técnicas más modernas y novedosas para cerrar sus ventas con mayor facilidad y probabilidades de éxito.

Los cursos utilizan un método propio de entrenamiento con técnicas de los más grandes expertos de la industria, como son Jordan Belfort, más conocido como el Lobo de Wall Street, Grant Cardone y Brian Tracy, además de emplear técnicas de PNL y neuroventas, con un enfoque altamente práctico y efectivo, desde el cual se abordan estrategias avanzadas de persuasión para evitar la alta pérdida de clientes calificados que están teniendo en el mercado.

Asimismo, se imparten técnicas altamente eficaces para gestionar cualquier objeción que pueda tener el potencial cliente para lograr cerrar las ventas que hoy se puedan estar perdiendo.

“Con estas herramientas, los asesores podrán mejorar considerablemente los resultados de sus asesorías y operaciones, sin importar las condiciones o fluctuaciones que esté viviendo el mercado actual”, así lo recalca Nicolás Bosman, quien también señala que “los participantes logran aprender de forma práctica nuevas técnicas de venta y de cierre altamente persuasivas que les ayudan a cerrar mucho más de lo que venían haciendo”.

La importancia de saber cerrar una venta "Si bien muchos vendedores saben avanzar en sus procesos de venta, poder concretar un cierre es fundamental para concluir las asesorías y las operaciones con éxito", agrega señalando que el principal problema de los asesores es que no son tan conscientes de que saber cerrar es ayudar al cliente a elevar su nivel de certeza y seguridad para invertir, en lugar de permitir que se vaya con miedos, incertidumbres o dudas.

Esta etapa es uno de los momentos más delicados en el proceso comercial, ya que, incluso si el acuerdo parece inminente, una palabra, acción u omisión inadecuada puede generar nuevas objeciones del cliente o acrecentarlas y ocasionar una dilatación o incluso llevarlos al fracaso de la venta. Es por ello que, hoy en día, las empresas no reclutan cualquier tipo de asesor, sino que se enfocan en buscar cerradores, o closers, que sepan aplicar de forma efectiva técnicas especialmente enfocadas en concretar la decisión final y su respectiva firma de compra.

Por esto y por los variados casos de éxito que tiene en esta y otras industrias es que una de las mejores alternativas hoy en día para adquirir este tipo de competencias son los cursos de CMAglobal, donde los participantes realmente aprenden a gestionar e implementar técnicas de cierre altamente efectivas, y todo esto, de la mano de Nicolás Bosman, un master sales trainer con amplia experiencia y recorrido en la enseñanza de este tipo de herramientas en el mercado.

“Para poder apartar uno de los cupos, ya sea de las charlas gratuitas o de los cursos con enfoque en resultados, solo deben ir a nuestra página y reservar un cupo o solicitar mayor información con un asesor especializado”, remarca para terminar con una frase que no se puede dejar pasar.

“Una venta no es venta hasta que se cierra. Por ende, o se aprende a cerrar más ventas o seguirán habiendo pérdidas de cierres que se podrían cerrar... Esa es la razón principal por la cual no importa cómo esté el mercado, porque siempre tenemos que salir a vender... La diferencia solo la haremos si nos hemos preparado más para enfrentarnos a la situación actual”, agregó finalmente, luego de volver a enfatizar en la invitación a las charlas y cursos que impartirán tanto en formato análogo como presencial.