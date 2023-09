​Jefferson Cepeda asciende al séptimo puesto de la general en La Vuelta

Vibrante sexta etapa en La Vuelta a España. Un numeroso grupo de cuarenta hombres marcó el desarrollo de una jornada resuelta en el exigente Observatorio de Javalambre. Jefferson Cepeda y Fernando Barceló fueron los representantes de Caja Rural-Seguros RGA dentro de una peleada escapada formada sólo después casi hora y media de continuos ataques.



El ecuatoriano batalló cerca de los mejores en la dura subida final, concluyendo décimo de la etapa para auparse hasta el séptimo puesto de la general. Jefferson se convierte así en el cuarto hombre de la formación verde en un sumar un top 10 en esta Vuelta en sólo cinco jornadas en línea, poniendo de manifiesto un día más el fantástico inicio de Vuelta para Caja Rural-Seguros RGA, que después de dos jornadas de montaña y una crono por equipos se sitúa octavo en la clasificación por equipos.

Jefferson Cepeda: "Me he levantado con buenas sensaciones esta mañana, así que quería estar en la fuga sí o sí. Quería entrar en esa escapada, sabía que sería de mucho nivel pero desde luego no de tanta categoría. Al final lo hemos conseguido Fernando y yo, que me ha echado un mano todo el rato, y en el puerto ha sido cuestión de apretar a tope hasta arriba para hacerlo lo mejor posible. Un décimo en una fuga está bien pero yo siempre quiero más y quería estar un poco más adelante, aunque todos los que llegaron delante tienen mucha calidad. Ahora toca descansar, recuperar en las etapas tranquilas y aguardar a otra de nuevo propensa para la fuga".

Etapas tranquilas, sobre el papel, como la de este viernes entre Uriel y Oliva, en la que los velocistas volverán a disponer de una oportunidad sobre un recorrido de 200 kilómetros.