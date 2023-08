Celebración del 36 aniversario del acuerdo de paz en Centroamérica

La Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel Iberoamérica y la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica OSPCR conmemoran el 36 aniversario del Plan Arias Para la Paz.

El 7 de agosto de 1987 sería un día que cambiaría la historia en Centroamérica, décadas de guerra, violencia, sufrimiento, genocidios de pueblos y matanzas de niños, estaban a punto de ser trocados por un acuerdo en el que nadie creía, nadie salvo el expresidente de la República de Costa Rica Óscar Arias Sánchez. Su convicción política en pro de la paz demostró ser más fuerte y convincente que las convicciones políticas bélicas de Mijaíl Gorbachov, presidente de la Unión Soviética, y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, llegando incluso a ser premiado con el Premio Nobel de la Paz.

Trocar y apostar por la paz a cambio de la guerra no fue una acción sencilla, sobre todo en un periodo tan crítico y polarizado como lo fue la guerra fría donde ser neutral era casi imposible. Solo un país que estuviese aferrado fuertemente a la ideología pacifista podría tener la fuerza necesaria para alzar tan pesada y peligrosa bandera y este país fue Costa Rica, un país de tradición pacifista tan devota que abolió de forma voluntaria su ejército en 1948 con el fin de destinar los recursos económicos y bélicos a la educación, la salud y a la cultura, y que desde el año 1903 afirma con orgullo en su himno que en Costa Rica, ¡blanca y pura descansa la paz!

Al principio, el tratado de paz Esquipulas II, o también conocido como Plan Arias, una hora para la Paz, representó la oportunidad de parar el conteo de derramamiento de sangre que alcanzó a por lo menos 340.000 vidas desperdiciadas. Si bien es innegable que Costa Rica y su expresidente Óscar Arias fueron la pieza iniciadora y clave del éxito del proyecto y que contó con la iniciativa del expresidente Vinicio Cerezo de Guatemala, quien promovió el tratado de Esquipulas I, tampoco hay que olvidar la sabiduría y sensatez que al menos en aquel momento tuvieron los expresidentes José Napoleón Duarte del Salvador, Daniel Ortega de Nicaragua y José Azcona Hoyo de Honduras, ya que ellos eran los únicos que podían darle un valor real al plan propuesto por el expresidente Vinicio Cerezo en Esquipulas I y Óscar Arias en Esquipulas II.

Es por ello, que la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel Iberoamérica (CILIB), la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica OSPCR, con el patrocinio de la Asociación de Desarrollo Humanitario Intercultural y Económico ADHIE, conmemoraron el pasado 8 de agosto el 36 aniversario del Plan Arias para la Paz. Dicha actividad se llevó a cabo en San José, Costa Rica. El evento fue dirigido por el Sr. Paul Stephen, director regional de CILIB en Costa Rica y contó con la asistencia del expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez. También se tuvo la participación del señor Carlos Rivera Bianchini, exviceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica; el pianista Jacques Sagot, de Costa Rica y el Sr. David O. Abraham, presidente de CILIB, quien participó en dicho evento de forma telemática.

Si el gobierno de Costa Rica de aquella época no hubiese abogado por la paz en Centroamérica, hoy en lugar de estar conmemorándose un momento de felicidad se estaría recordando una tragedia aún mayor, por ello, es importante enaltecer los ejemplos que demuestran que la violencia no es el único camino ni el camino más inteligente para solucionar conflictos.

Hoy en día, observando la invasión rusa en Ucrania y las guerras potenciales en África, es importante recordar y resaltar a nivel mundial aquellos ejemplos que confirman que otro camino ajeno a las armas para solventar conflictos es posible si las partes lo desean y sus pueblos lo demandan. Lo mejor sería que algún día, la paz sea el único poder que impere sobre el planeta Tierra.