Gracias a USAGENCY S.L se ofrecen becas deportivas en Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los países más elegidos por jóvenes de distintas nacionalidades que desean estudiar una carrera universitaria y practicar algún deporte al mismo tiempo.

Cabe destacar que este país se convirtió en uno de los referentes para migrantes internacionales, algo que se evidenció con el registro de más de cincuenta millones de personas de otra nacionalidad con residencia en distintas zonas en 2020.

A partir de esto y con la premisa de ayudar a los jóvenes españoles en su formación en Norteamérica, United Sports Agency logró posicionarse como una agencia de intermediación reconocida para quienes buscan conseguir una beca deportiva en alguna universidad estadounidense.

Especializados en becas en Estados Unidos El principal enfoque que tiene United Soccer Agency consiste en colaborar con jóvenes que desean formarse profesionalmente en Estados Unidos, para lo cual deben superar una serie de pruebas con el fin de ser aceptados en alguna institución académica.

La propuesta de esta consiste en evaluar gratuitamente las posibilidades de cualquier persona que tenga aspiraciones de conseguir una beca. De esta manea, el proceso contempla el análisis de cada caso en particular y la explicación detallada del sistema.

Además, la agencia pone a disposición del público un vídeo de un cuarto de hora en el cual se brinda toda la información necesaria para comenzar a planificar un futuro promisorio en Estados Unidos.

En cuanto a los servicios, uno de los más destacados es el de becas deportivas en universidades. Las ofertas contemplan formación académica y práctica deportiva desde uno a cuatro años, con la posibilidad de elegir entre diversas carreras, aprender inglés y crecer para tener un futuro diferencial.

Claves de las becas deportivas Uno de los puntos a tener en cuenta respecto a las becas deportivas en Estados Unidos es que pueden ser parciales o completas. En este último caso, con una cobertura del cien por cien de los gastos, desde estudios hasta alojamiento y comidas.

En cualquier caso, United Sports Agency trabaja con más de ciento noventa y seis universidades estadounidenses, las cuales están ubicadas en distintas regiones de dicho país. Estas se establecen como factores claves para la obtención de becas los niveles deportivo y académico, en busca de la excelencia en todo momento.

Asimismo, también se suman requisitos importantes como una buena imagen en las redes sociales, no haber competido en ningún club de manera profesional, no contar con un agente representante y superar exitosamente los exámenes TOEFL o Duolingo English Test, con el fin de comprobar el conocimiento de inglés.

En esta línea, el compromiso de United Sports Agency no solo está puesto en que los alumnos obtengan la beca, sino que también se encarga de la edición de vídeo, admisión en la universidad, gestión y obtención de visado, seguimiento permanente de la experiencia y ayuda deportiva.

Experiencia, innovación y compromiso permanente con jóvenes que desean formarse en Estados Unidos son algunas de las cuestiones que resaltan el trabajo de la agencia y la posicionan como uno de los referentes en el sector a nivel español.