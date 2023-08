María Tapias Pérez publica 'Verdaderas Intenciones', su deslumbrante debut literario

Un auge de talento literario surge desde Guadix con una nueva voz narrativa cautivadora.

Verdaderas Intenciones, un mosaico de emociones y aventura a la vanguardia de la literatura contemporánea.

Tras haber sido apreciada por su habilidad para tejer historias desde temprana edad, María Tapias Pérez ha decidido dar el paso para publicar un libro. Su primer trabajo, Verdaderas Intenciones, irrumpe en el escenario literario con la promesa de cautivar a los lectores con su originalidad y prosa apasionada.

No es fácil definir Verdaderas Intenciones en términos de género. Por un lado, podría ser un brillante ejemplo de novela juvenil, pero también contiene elementos de comedia y aventura, y no falta un toque de la temática "enemies to lovers". Esto le otorga una dimensión multicapa que lo distingue de la mayoría de los libros convencionales. El toque de Letrame Grupo Editorial asegura la calidad y la presentación impecable de la obra.

María comenzó a escribir desde que tenía memoria y su talento no ha hecho más que crecer. A pesar de su juventud, la autora lleva años afinando sus habilidades literarias, destacando ya en su adolescencia por ganar premios en concursos de microrrelatos. Esta pasión y dedicación se refleja en Verdaderas Intenciones, que ha sido un trabajo de amor y esfuerzo.

La novela sigue la vida de Abril, una joven que se enfrenta a los desafíos de una nueva actividad extraescolar que cambia su mundo. Pero esta es solo la punta del iceberg. Pronto, la narrativa se entrelaza con la vida de otros cinco personajes que, con sus virtudes y defectos, crean un tejido de interacciones y eventos que garantiza una lectura trepidante y emocionalmente intensa.

Cada personaje es único y proporciona una chispa que alimenta la narrativa. Ya sea Kate con su fuerza y su humor, Crystal con su doble moral, Abril con su creatividad, Rachel con su sabiduría, Giselle con su dulzura u Óscar con su galantería, cada personaje brilla y contribuye a la complejidad y riqueza de la historia.

Una de las cosas que hace que Verdaderas Intenciones sea especial es la habilidad de María para escribir de manera visual, casi cinematográfica. Aunque se ubica en un contexto realista, cada escena es única y deja un impacto duradero. Con un equilibrio de suspense, humor y emoción, la novela tiene todos los elementos para mantener a los lectores pegados a sus páginas.

María ha encontrado en Letrame Grupo Editorial un hogar para Verdaderas Intenciones. La experiencia de publicar un libro, aunque desafiante, ha sido emocionante y enriquecedora para María, y está ansiosa por compartir su trabajo con el mundo.

Las expectativas para Verdaderas Intenciones son altas. María espera que los lectores aprecien el esfuerzo y el amor que ha dedicado a cada página de su obra. Aunque hasta ahora solo unos pocos privilegiados han tenido la oportunidad de leer la novela, las primeras reacciones han sido extremadamente positivas. La madre de María, que no es una ávida lectora, no pudo soltar el libro hasta que llegó a la última página.

María Tapias Pérez ya está pensando en su próximo libro, emocionada por la posibilidad de seguir compartiendo su mundo con los lectores. Con Verdaderas Intenciones, ha establecido un alto estándar para las futuras obras que publicará.

Verdaderas Intenciones ya está disponible para su compra. Para los que quieran saber cómo publicar un libro como María, la respuesta podría estar en una editorial como Letrame Grupo Editorial, que ofrece un gran apoyo a los escritores emergentes.

Verdaderas Intenciones promete ser una lectura emocionante e inolvidable que dejará a los lectores anhelando más de la brillante prosa de María Tapias Pérez.