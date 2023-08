Laponia Viajes permite hacer realidad un encuentro con Papá Noel en la Laponia finlandesa

La mágica región de Laponia se extiende por el norte de Europa y pertenece a cuatro países distintos: Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia. La mayor parte de los viajes programados para visitar a Papá Noel se desarrollan en distintas poblaciones de la Laponia finlandesa, pero ¿qué diferencia hay entre cada una de ellas?

Un viaje lleno de experiencias, con un protagonista: Papá Noel A la hora de organizar un viaje a Laponia se tiene que tener en cuenta la localización de estas localidades y conocer si se encuentran por encima o por debajo del Círculo Polar Ártico. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que cuanto más al norte se encuentren, mayores posibilidades habrá de poder ver las famosas Auroras Boreales, uno de los principales atractivos del destino, aunque puede verse desde ambos puntos, tanto al Norte como al Sur del Ártico, ya que siempre dependen de situaciones climáticas óptimas como cielo despejado, precipitaciones nulas, escasa contaminación lumínica…

Cabe destacar que en todas estas localidades se realizan prácticamente las mismas actividades: visita a Papá Noel, trineo de renos, trineo de huskies, pesca en hielo, esquí y motos de nieve, entre otras.

Poblaciones de la Laponia finlandesa Las poblaciones más célebres dentro de la región de Laponia son:

Rovaniemi: Capital de la Laponia finlandesa y ciudad natal de Papá Noel. Aquí se encuentra la Aldea de Santa Claus, de acceso gratuito durante todos los días del año y el monumento al Círculo Polar Ártico, una línea simbólica debidamente señalizada que poder cruzar e incluso recibir un documento que lo acredite. La cultura y tradiciones laponas están muy presentes en esta ciudad para hacer de su estancia en Rovaniemi una experiencia inolvidable.

Ruka: Destino natural por excelencia al enmarcarse dentro de 4 Parques Nacionales. Ofrece una de las rutas de senderismo más conocidas del país, la conocida “Ruta del Oso”. De hecho, su pista de esquí es una de las más importantes de Finlandia. Se localiza en una colina denominada Rukatunturi con 492 de altura. Cuenta con 39 pistas de esquí alpino, siendo uno de los deportes más populares. Además, en Ruka, podrán visitar también la casa secreta de Papá Noel entre los meses de diciembre y marzo, escondida entre abetos y pinos de sus bosques. Es un destino óptimo para familias con niños.

Salla: Destaca el Parque Nacional de Salla ubicado sobre el Círculo Polar Ártico. En este Parque Nacional abundan bosques de pinos y abetos, además de lagos haciendo que sus paisajes sean unos de los más hermosos de Finlandia. Ofrece actividades como rutas de senderismo en verano y todo tipo de actividades de invierno como la visita al Salla Reindeerpark, donde aprender sobre la cultura del pastoreo de renos o disfrutar de un paseo por sus bosques nevados en moto de nieve. Visitando Salla se sentirá y se comprenderá el por qué de su lema: ''In the middle of nowhere''. Aquí también podrán acercarse a conocer la casa de Santa Claus en medio de un idílico paisaje nevado, poder hablar con él y entregarle la carta con los deseos para el próximo 24 de diciembre.

Levi: Al igual que Ruka, Levi, al norte de Finlandia cuenta con gran reconocimiento internacional debido a su pista de esquí. Tiene grandes atractivos naturales, destacando el Parque Nacional de Pallas-Yllästunturi. En Levi también tendrán la oportunidad de visitar y conocer al mismísimo Papá Noel, encontrándose en Tonttula Elämyskylä – Elves Village (“El pueblo de los elfos”), donde cuenta con la ayuda de estos seres mágicos.

Con más de 24 años de experiencia en la comercialización de grandes viajes, y con experiencia en el destino Laponia, desde Laponia Viajes ofrecen diferentes opciones de salida en el Puente de Diciembre, Pre-Navidad, Navidad, Fin de Año y Reyes. Recomiendan realizar la reserva con bastante antelación por ser plazas limitadas y una demanda creciente.

Desde Laponia Viajes se puede facilitar la información que sea precisa y realizar su reserva para 2023, pudiendo incluso reservar ya para invierno 2024.