Un viaje épico a través del tiempo y el misterio en la nueva novela de Tarik K. Montoro,'Bríd. La centinela roja'

Caligrama lanza la nueva obra de Tarik Montoro, tras la exitosa En esta vida y en la otra.

Editorial Caligrama se enorgullece de presentar Bríd. La centinela roja, la esperada continuación de la cautivadora obra En esta vida y en la otra del autor Tarik K. Montoro. Esta novela, que combina misterio, acción, amor y espiritualidad, promete llevar a los lectores a un emocionante viaje a través del tiempo y los límites de la realidad.

La trama de Bríd. La centinela roja se desenvuelve en dos escenarios distintos, Belfast y París, en el año 2009. En Belfast, una joven solitaria y conflictiva llamada Bríd se ve envuelta en problemas con la justicia debido a su intuición única. A medida que su comportamiento incorregible la lleva a sesiones grupales de terapia, su camino se cruza con el del doctor Stuart, un experto en hipnosis regresiva. Juntos, desentrañan misterios perturbadores de su carácter y desvelan pistas de un futuro apocalíptico en el que Bríd subsiste ayudando a los necesitados bajo el nombre de Emily, junto a un amor imposible.

En París, un grafitero apasionado del parkour, Jean, se convierte en un misterio en sí mismo. Sus pinturas sombrías y habilidades sobrehumanas llaman la atención de un agente de la ley. Sin embargo, pronto se descubre que Jean es mucho más de lo que parece: un joven con un espíritu protector y habilidades extraordinarias, cuyos sueños le indican misiones de vital importancia.

En esta vida y en la otra cautivó a los lectores con su intriga y profundidad emocional, y Bríd. La centinela roja promete continuar esa tradición, llevando a los lectores a explorar las conexiones entre el pasado y el presente, el amor y la misión, en un mundo lleno de secretos por descubrir.

El autor Tarik K. Montoro nació en Madrid en 1980. Hijo de padre inmigrante y madre española, creció en uno de los barrios más humildes de Madrid. Tras acabar el bachiller, decidió compaginar distintos trabajos y voluntariados, mientras estudiaba sus oposiciones. Hoy en día, es policía nacional, labor que lleva desempeñando con entusiasmo desde hace más de una década. Su pasión por la literatura lo acompaña desde su infancia. De niño participó en diversos concursos de redacción y relatos. El primero lo ganó a los ocho años y en 2021 se alzó como vencedor del I Concurso Nacional ¡Alto, Policía! Esto es un relato. Autor de la exitosa novela En esta vida y en la otra, que ha sido adquirida por numerosas bibliotecas en España y traducida al mercado anglosajón con el título In One Life and in the Other. Ahora entrega la esperada secuela que prometió, consagrándose como una referencia en el thriller de acción paranormal.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y best-seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.