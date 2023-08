Wellpapers.es, la empresa española triunfa reviviendo los papeles pintados para decoración

Diseños modernos, entrega gratuita y fácil instalación, la clave del éxito de esta startup Barcelonesa que está revolucionando el sector de la decoración y ya implementa su modelo en Francia y España. Sus papeles pintados con formatos a medida no requieren cola y son también sencillos de retirar. La startup, compuesta por seis mujeres, trabaja con artistas que crean colecciones únicas que permiten crear ambientes personalizados y modernos La barcelonesa Wellpapers fue creada con una misión clara: revolucionar el sector de los papeles pintados para la decoración de ambientes. En pocos meses ha conseguido revolucionar el sector y triunfar en el mercado francés primero, y ahora en España.

La compañía basa su éxito en seis grandes pilares: calidad, diseños únicos y modernos, facilidad de instalación, envío gratuito, personalización de formatos y respeto por el medioambiente.

"Queríamos que la gente dejara de relacionar los papeles pintados con algo antiguo como la casa de la abuelita con papeles de mala calidad que perdían color con el tiempo y luego costaba muchísimo quitar. Para cambiar esto trabajamos en tecnología para conseguir que nuestros papeles pintados no requieran pegamento y sean fáciles de colocar y retirar. También buscamos a los mejores artistas para crear colecciones y colores de tendencia", afirma Fiona Piazza, creadora de Wellpapers.

Otro de los aspectos destacados de su modelo es otorgar la posibilidad de trabajar con formatos a medida a través de un configurador en la web donde el cliente puede cambiar el tamaño de su papel. Una vez hecho el pedido la empresa se compromete a enviarlo de forma gratuita en un plazo mínimo de 3 días laborables.

La calidad y el cuidado del medioambiente, en primer lugar

"En Wellpapers, nos comprometemos a ofrecer productos innovadores y de calidad, respetando el medio ambiente y limitando al máximo nuestro impacto. Todos nuestros papeles están producidos en nuestro taller de Barcelona. No tenemos stock, producimos únicamente lo necesario por lo que no desperdiciamos nada", señala Marie Chauvaux, CEO de Wellpapers.

La startup da mucha importancia a la elección de materias primas. Todos sus papeles cuentan con la certificación FSC y sus tintas están constituidas en un 90% a base de agua, sin contaminantes o sustancias peligrosas.

"Somos conscientes del impacto de cualquier negocio en el medioambiente. Para potenciar el compromiso de Wellpapers, nos hemos comprometido con la asociación 1% for the planet y donamos 1% de nuestra facturación a asociaciones para la protección del medio ambiente", señala Marie Chauvaux.

La empresa trabaja también con profesionales del sector del interiorismo y la decoración, a los que ofrece diseños personalizados para decoración de oficinas, locales comerciales, hoteles o restaurantes.

De la mano del fenómeno Barbiecore

En Estados Unidos ya se habla de ‘Barbiecore’, toda una estética y estilo Barbie que se ha viralizado en redes sociales y que ha llegado a también a los diseñadores de interiores. Diferentes tonos de rosas con divertidos toques femeninos han comenzado a impregnar mobiliario y también paredes de cientos de hogares.

Para dar respuesta a esta demanda, el equipo de Wellpapers.es, líder en la nueva generación de papeles pintados para decoración e interiorismo, ha creado una nueva colección para dar un toque Barbie al hogar. "Desde siempre hemos tenido papeles en tonos y colores Barbie, quizás porque siempre hemos tenido algo de Barbie en nosotr@s. Y ahora con la fiebre Barbiecore hemos decidido crear esta colección y darle un sentido moderno y divertido", afirma Fiona Piazza, creadora de Wellpapers.