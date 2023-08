Los directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas hablan del éxito de su plan de viabilidad durante el 2023

Los directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas expresan su satisfacción al cumplir con el EBIDTA estipulado en el plan de viabilidad para los años 2021 y 2022. La aerolínea española, en un esfuerzo por consolidarse como una empresa líder en la industria de la aviación, ha logrado superar las expectativas establecidas en sus acuerdos con la SEPI para la obtención de financiación a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas estratégicas en Marco COVID, demostrando la firme voluntad de la aerolínea por seguir desarrollándose en el mercado español.

Durante los últimos dos años, la aerolínea ha experimentado un aumento del 40% en los ingresos por ventas. Según los directivos de Plus Ultra, este éxito financiero se ha debido en gran medida a la apertura de nuevas rutas y a la consolidación de las ya existentes. La operación ACMI/Charter ha sido clave para el crecimiento de la empresa, especialmente gracias a los vuelos de carga Sanitaria COVID desde China hacia España y otras regiones, así como a las operaciones realizadas por cuenta de otras aerolíneas que le han permitido volar a nuevos destinos en Estados Unidos, Canadá y más países del mundo.

La comercialización también ha sido mejorada mediante la expansión geográfica con la apertura de nuevas oficinas en varios países, y la implementación de nuevos acuerdos de distribución en más de 500 puntos de venta, incluyendo importantes Agencias de Viajes Online. A la par, la eficiencia en la gestión de costes y la rápida toma de decisiones comerciales han permitido disminuir los efectos adversos del aumento de precios del combustible, la inflación y otros elementos.

Con estos resultados, los directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas reafirman su compromiso de seguir trabajando arduamente para consolidar a la empresa como un referente en la aviación española y para contribuir al desarrollo del Centro de Operaciones (HUB) de Madrid Barajas y al crecimiento de un sector estratégico para la economía nacional.

Plus Ultra: directivos destacan el compromiso de la aerolínea con su servicio y el futuro de la aviación española

Plus Ultra Líneas Aéreas es una aerolínea española fundada en 2015, que comenzó sus operaciones de vuelos regulares de larga distancia desde Madrid hacia varios destinos de Latinoamérica en junio de 2016. Desde sus inicios, los directivos de la aerolínea han puesto especial énfasis en el crecimiento personal del talento humano de la compañía.

La implementación de programas de reclutamiento, selección y desarrollo de carrera han atraído a profesionales altamente cualificados y han contribuido al aumento de la plantilla a 483 miembros directos. Este equipo comprometido ha sido fundamental para obtener la certificación IOSA otorgada por IATA, reconocimiento que destaca la excelencia en las operaciones de la aerolínea y que la posiciona como una de las mejores de la industria.

Otro aspecto relevante para los directivos de Plus Ultra ha sido su preocupación por el medio ambiente. La reducción de las emisiones de CO2 en un promedio del 15% por ruta ha sido posible gracias al cambio a aeronaves más eficientes y al programa Plus Ultra Green, que ha incorporado prácticas sostenibles en toda la cadena operativa, incluyendo el manejo de materiales reciclables.

Con una visión a largo plazo y una sólida trayectoria, Plus Ultra Líneas Aéreas se perfila como un actor clave en el futuro de la aviación española, continuando su crecimiento hacia nuevos horizontes y manteniendo su compromiso con la excelencia y el bienestar de sus clientes, empleados y el entorno en el que opera.