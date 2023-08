AMAZONIA AÇAÍ cuenta con locales en Madrid y Barcelona y abrirá nuevas franquicias en Tenerife y Valencia

Actualmente, mucho se habla del açaí, una baya proveniente de la Amazonia, la cual destaca por ser muy nutritiva y por tener propiedades antioxidantes.

De hecho, en la mencionada región es muy consumida por ser considerada un alimento que previene el envejecimiento. Esta fruta de color violeta tiene reconocimiento internacional y muchas personas la consumen al natural.

Sin embargo, se ha popularizado la venta en locales gastronómicos de zumos, smoothies y otros productos hechos a base de este fruto. Por ejemplo, la cadena de cafeterías AMAZONIA AÇAÍ, distribuidas en España, ofrece bowls saludables que conjugan deliciosos sabores para sorprender al paladar.

Dónde se pueden comprar los bowls de AMAZONIA AÇAÍ Quienes no han tenido la oportunidad de visitar las cafeterías AMAZONIA AÇAÍ deben saber que las mismas se encuentran ubicadas en varias ciudades de España. Concretamente en Madrid y Barcelona.

Para ser más específicos, actualmente, hay un total de ocho franquicias, seis en la capital y dos en la Ciudad Condal. Además, se tiene prevista la inauguración de nuevas sedes en Tenerife y Valencia.

Quienes visiten cualquiera de estas cafeterías pueden solicitar un bowl, que es uno de sus productos estrellas. Los mismos, que vienen en diferentes tamaños, tienen como base principal la fruta de açaí. Son varias las alternativas por las que se puede optar. Para que los comensales tengan una idea, hay que destacar que el Energy Bowl contiene açaí, fresas, frutos del bosque, plátano, granola, coco y crema de cacahuete.

Por su parte, el Natural Bowl mezcla açaí, granola, yogur griego, plátano, fresa, crema de cacao, cacahuetes y coco, y el Passion Bowl conjuga el açaí con crema de maracuyá, trocitos de galleta, pepitas de chocolate, fresa, mango, plátano y coco. No obstante, hay otras opciones que se adaptan a todo tipo de gustos.

Qué más se puede consumir en las cafeterías En las cafeterías AMAZONIA AÇAÍ no solo hay bowls, sino también smoothies, tapiocas dulces y saladas y Pao de Queijo. Todos los alimentos que se elaboran en estos locales son naturales, es decir, sin colorantes y con un mínimo de conservantes, por lo que son perfectos para personas con condiciones especiales como celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa.

Los consumidores que se encuentren ansiosos de probar las delicias que ofrece esta red de cafeterías pueden hacer su pedido de forma online. Para ello, deben acceder a la respectiva plataforma y elegir el local que más les convenga según su ubicación geográfica.

Saborear un rico bowl como los que comercializa AMAZONIA AÇAÍ no solo es darle un buen gusto al paladar, sino que es una manera de cuidar la salud, ya que el açaí tiene innumerables propiedades, pues, además de lo ya mencionado, es una fuente de fibra y proteína y contiene Omega 3,6 y 9 y vitaminas A, B y C.