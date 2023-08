Jessica Álvarez Dieguez (Argentina) y Elena Medina (España) imparten en Teatro 8 un taller de teatro

El teatro ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Al mismo tiempo que divierte y tiene un efecto catártico en su audiencia, promueve la reflexión y el sentido crítico. Por esta razón, los talleres de formación en arte escénico dirigidos a todo público han tenido siempre mucha popularidad.

Uno de los más recomendados actualmente es el taller de teatro impartido por Teatro 8, en la ciudad de Miami, dirigido a futuros profesionales del sector.

Rompiendo la cuarta pared En la sede del Teatro 8, antiguo Teatro de Bellas Artes de la ciudad de Miami, las reconocidas actrices Jessica Álvarez Dieguez y Elena Medina ofrecen un taller de arte escénico para todas aquellas personas que deseen entrar en este mundo, o simplemente sumergirse en una experiencia de crecimiento personal.

Bajo el título “Rompe tu cuarta pared”, las actrices Álvarez Dieguez y Medina proporcionan a sus estudiantes una guía completa durante varios encuentros semanales relacionados con el mundo de la interpretación, la improvisación, el baile, la música y la expresión corporal.

La oferta programática del taller pone a la disposición de los participantes la posibilidad de experimentar en directo los beneficios de este arte, como por ejemplo el desarrollo de la creatividad, la empatía, la actitud reflexiva, mejora de la memoria y de las habilidades psicomotrices, entre otros.

Cada encuentro semanal está programado para que los facilitadores compartan las experiencias, adquiridas a lo largo de su trayectoria laboral en teatro, cine y televisión, con el propósito de aportar herramientas para trabajar y explorar todas las áreas en el momento de representar un personaje.

Esta actividad contempla la realización de ejercicios prácticos, así como la asistencia de especialistas en diversas actividades del arte dramático, con el fin de compartir sus conocimientos con los participantes en cada sesión.

Las profesoras Jessica Álvarez Dieguez es una reconocida actriz, clown, directora y docente argentina, todo un referente dentro de la escena del teatro latino en los Estados Unidos. Recibió la llave de la ciudad de Miami en 2016, y en 2019 recibió el premio a mejor actriz protagonistas por su trabajo en la obra Por el Placer de Volver a Verla, de Michel Tremblay. Heredó la pasión por el teatro de su padre, Alberto Joaquín Álvarez Dieguez, uno de los creadores del Grupo Marionet. Jessica actualmente es responsable de la programación del Teatro 8. Entre otras cosas, es fundadora de Cirko Teatro y cofundadora de HISTEPA (Hispanic Theater and Producers Association).

Por otro lado, Elena Medina es actriz, cantante y compositora española, licenciada en Artes Escénicas. Desde muy joven empieza a incursionar en el mundo del teatro, la música y el canto. Asimismo, protagoniza su primer musical, We Will Rock You, con 18 años y desde entonces continuó su carrera en el mundo del teatro musical. Los Miserables, My Fair Lady, Jesucristo Superstar, Pegados, un musical diferente son algunos de los títulos que ha representado por toda España.

Llega a Miami en 2016, donde sigue desarrollando su carrera artística.