Toda la información necesaria sobre el empleo estacional en España; el contrato indefinido fijo-discontinuo

El verano en España trae consigo más que sol y playas; trae una oleada de oportunidades laborales en la industria del turismo.

El empleo estacional se vuelve crucial en sectores como la hostelería, el ocio educativo y otros servicios relacionados.

¿Cómo impacta el turismo en la economía española? España es un destino turístico de renombre mundial. Por citar solo algunos datos, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se ha señalado que en el año 2022, España recibió casi 72 millones de turistas internacionales. Estos visitantes aportaron una media de 185 euros diarios, con una estancia promedio de 7,5 días. En términos económicos, el turismo contribuyó con un 12,2 % de los ingresos totales del país, recuperando así los niveles previos a la pandemia (12,4 % en el año 2019).

Esta afluencia de turistas no solo genera ingresos directos, sino que también crea una vasta red de empleos temporales. Estos empleos, aunque efímeros en su naturaleza, son cruciales para muchos españoles y residentes que confían en esta temporada para una parte significativa de sus ingresos anuales.

¿Qué es el contrato indefinido fijo-discontinuo? Dentro de las diferentes modalidades contractuales disponibles en España, el contrato indefinido fijo-discontinuo se ha convertido en la herramienta predilecta para las empresas que requieren mano de obra estacional. A continuación, se presenta un análisis detallado de sus características:

Naturaleza del contrato

Aunque pueda parecer contradictorio por su nombre, es un contrato indefinido. Sin embargo, su peculiaridad radica en que no garantiza actividad constante durante todo el año. Las empresas tienen la libertad de convocar al trabajador solo durante los periodos que requieran su servicio.

Documentación

Una de las garantías para el empleado es que este contrato siempre debe formalizarse por escrito. El documento debe incluir las condiciones esenciales, tales como la duración estimada del periodo de actividad, las horas de trabajo y el desglose de dichas horas.

Notificación o llamamiento

Antes del inicio de la temporada o el periodo de actividad, el empleador debe notificar al empleado sobre la reanudación de sus tareas. Este aviso debe realizarse con suficiente antelación y siempre siguiendo lo estipulado en convenios colectivos o acuerdos empresariales.

Remuneración

Uno de los aspectos más relevantes es la estructura salarial. Los trabajadores bajo este contrato solamente reciben salarios durante su periodo de actividad. Es decir, durante los meses o semanas que no trabajan, no perciben remuneración. No obstante, durante el periodo de actividad, todos sus derechos salariales y beneficios son equiparables a los de un contrato regular.

Para aquellos que buscan comprender mejor este tipo de contrato y cómo puede influir en sus decisiones laborales pueden consultar asesoría laboral especializada.

En conclusión, mientras que el empleo estacional en España ofrece numerosas oportunidades, es esencial estar bien informado y respaldado por profesionales para garantizar una experiencia laboral justa y beneficiosa para todas las partes involucradas.