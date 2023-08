¿Se puede despedir a un trabajador en el mes de agosto?

En el ámbito laboral, el mes de agosto ha sido históricamente conocido por ser un periodo inhábil en los juzgados y tribunales, lo que ha llevado a que ciertas empresas que opten por despedir a trabajadores justo antes de que finalice julio. La idea detrás de esta táctica es que el empleado afectado, al tener solo veinte días para iniciar la reclamación por despido, espere a septiembre, dejando caducar la acción de despido.

No obstante, es fundamental que los trabajadores sean conscientes de sus derechos y acudan de forma inmediata ante la situación de ser despedidos a un despacho de abogados en Barcelona o a un despacho de abogados en Madrid, como Català Reinón Abogados, despachos que permanecen abiertos durante el mes de agosto, por ser los despidos una de sus especialidades, para tomar acciones a tiempo.

Agosto es un mes hábil para las acciones por despido La Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, establece la caída de la actividad en los juzgados durante el mes de agosto. Sin embargo, la jurisprudencia ha determinado que existen casos que no pueden quedar suspendidos ni postergados, como aquellos que afectan los derechos de las personas, que deben atenderse sin demora. Por tanto, agosto continúa siendo hábil para ciertas tramitaciones judiciales, como los despidos injustos.

Teniendo esto en cuenta, los plazos de caducidad y prescripción siguen corriendo en agosto. Aunque la norma general indica que los plazos son improrrogables, el juez o tribunal tiene la facultad de habilitar días y horas inhábiles cuando sea necesario para garantizar el debido proceso.

Especial atención debe ponerse en los casos de despidos, ya que el trabajador cuenta con solo veinte días hábiles para iniciar la reclamación tras la notificación del despido. Si el trabajador no actúa a tiempo, podría perder la oportunidad de presentar su demanda. Además, es importante tener en cuenta que la presentación de los papeles de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente interrumpe el plazo de los veinte días.

Abogados en Barcelona y abogados en Madrid especialistas en derecho laboral Para asegurarse de recibir la asesoría y representación legal adecuada en estos casos de despido, es primordial acudir a despachos de abogados laboralistas altamente capacitados y comprometidos. Tanto en Barcelona como en Madrid, existen opciones como el despacho de Català Reinón Abogados, que cuenta con una amplia experiencia en el ámbito laboral y un profundo conocimiento de las leyes y regulaciones aplicables en cada jurisdicción.

Estos profesionales conocen las medidas que se deben llevar a cabo para defender los derechos de los trabajadores, incluso en un mes como agosto. Para eso, evalúan cada caso de forma individual y toman las medidas legales necesarias para proteger los derechos de sus clientes. Su expertise les permite ofrecer un adecuado asesoramiento y representación legal para enfrentar situaciones de despidos injustos, asegurando que los plazos y términos establecidos por la ley se cumplan en tiempo y forma.

Ante un despido en agosto, es crucial actuar con prontitud y buscar el asesoramiento de abogados en Barcelona. Los despachos de abogados en Madrid laboristas, como Català Reinón Abogados, están preparados para brindar estos servicios de calidad. La rápida acción y el conocimiento adecuado pueden marcar la diferencia entre la pérdida de derechos o la defensa exitosa de los trabajadores.