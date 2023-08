Ablanedo & Baudot Abogados, el despacho de abogados especialmente enfocado en resolver conflictos laborales

Uno de los mayores conflictos que se presentan en el mundo laboral entre empleadores y empleados tiene que ver con el momento de finalizar un contrato de trabajo. En muchos casos, al no existir un acuerdo entre ambas partes, empiezan los conflictos que dan lugar a diversos problemas.

En estos casos, es fundamental solicitar los servicios profesionales de expertos en la materia como Ablanedo & Baudot Abogados, un despacho de abogados en Gijón, el cual cuenta con un personal especializado en Derecho del trabajo. Con su gran experiencia en el sector son capaces de dar solución a estos conflictos de manera efectiva.

¿Cómo solucionar de forma eficiente los conflictos laborales? Los conflictos laborales entre un empresario y un trabajador deben ser atendidos y asesorados por profesionales del Derecho, con el fin de dar una buena solución, sin importar si es una empresa grande o una pyme. Lo ideal en cualquier caso sería que, al suscribir un contrato de trabajo, tanto el empleador como el empleado estén informados acerca de cuáles son los derechos y obligaciones que tienen, con respecto a la otra parte; sin embargo, no siempre ocurre así. Por tal razón, ocurren muchos inconvenientes relacionados con el seguro social, el salario, las vacaciones, permisos laborales, prevención de riesgos y más, incluyendo la finalización de un contrato de trabajo, ya sea por despido, renuncia o terminación del lapso de trabajo establecido. Ante estas situaciones, la asistencia profesional de un abogado en Derecho del trabajo es esencial. Estos profesionales son capaces de dar una asesoría preventiva para tomar decisiones acertadas y evitar consecuencias negativas en el futuro. Además, informan acerca de las implicaciones legales en una relación laboral y ayudan a saber qué decisiones tomar frente a los conflictos. Por último, ofrecen la asistencia profesional para llevar a cabo procedimientos judiciales.

Un despacho de abogados especializado en Derecho del trabajo, en Gijón El equipo de Ablanedo & Baudot Abogados tiene una amplia trayectoria en el sector, asistiendo a muchas empresas y particulares en la resolución de conflictos laborales. Este despacho de abogados está altamente capacitado para orientar, asesorar y brindar soluciones eficaces a los trabajadores que se enfrenten a algún problema con la empresa en la que trabajan, permitiéndoles obtener el máximo beneficio posible. En el caso de las empresas, permite a estas ahorrar costes en situaciones como despido por voluntad del empresario, despido disciplinario o despido colectivo. Como expertos en la materia, ofrecen asesoría especializada relacionada con todos los aspectos de una relación laboral, explicando detalles pertinentes a permisos, excedencias, jornada laboral, despidos, horas extras, vacaciones y más.

