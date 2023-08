Hack by Security, galardonada como mejor empresa de Ciberseguridad 2023 en los premios Open Adwards 2023 de Open Expo

La ciberseguridad es sumamente importante para garantizar la protección integral tanto de programas como redes de posibles ataques digitales, que, generalmente, se llevan a cabo con la finalidad de obtener información de relevancia en bases de datos.

Se trata de un servicio que garantiza seguridad de los contenidos, privacidad e integridad de los sistemas, evitando así cualquier tipo de repercusiones negativas a nivel legal.

Una firma especializada en la temática es Hack by Security, la cual ofrece a sus clientes servicios y programas de alta calidad para garantizar tranquilidad en todo momento. Por su trabajo y experiencia en el mercado, el galardón como mejor empresa de Ciberseguridad 2023 en los premios Open Adwards 2023 de Open Expo Europe.

Expertos en ciberseguridad Los Open Awards de Open Expo Europ3 2023 celebrados en la ciudad de Madrid dejaron como saldo diversos reconocimientos a empresas destacadas en el ámbito tecnológico. El objetivo de los premios es destacar a aquellas compañías que no solo reflejan dinamismo, sino también avances en materia de desarrollo de nuevas tecnologías.

En ese contexto, Hack by Security fue premiada como mejor empresa en el segmento de Ciberseguridad. En particular, el registro se dio por el particular enfoque innovador en la protección de la información en un mercado de alta competencia.

De esta manera, los referentes de la firma no solo recibieron un trofeo de reconocimiento, sino también el sello oficial como ganadores del Open Awards 2023. A eso se suman las promociones en diferentes canales de medios, redes sociales y comunicaciones externas de Open Expo Europe.

Garantía en ciberseguridad: Hack by Security La oferta de Hack by Security para sus clientes es amplia en materia de servicios de ciberseguridad y hacking ético, asegurando compromiso, seguridad y confianza en cada intervención.

Una de las áreas destacadas es la de ciberseguros, bajo la cual se busca neutralizar cualquier tipo de amenaza de ataques informáticos y así evitar pérdidas económicas y reputacionales. Dicha solución integral contempla protección ante reclamaciones de terceros, cobertura de daños propios, período adicional de declaración de siniestros, protección ante procedimientos regulatorios e investigaciones, gestión de incidentes 24/7 y cobertura de nuevas filiales.

Otras prestaciones a las que el público puede acceder son auditorías de seguridad informática, ingeniería social, peritaje informático forense, auditoría web y cumplimiento de normativas en general.

En todos los casos, Hack by Security busca la seguridad y escalabilidad empresarial, protección activa de los datos confidenciales, cumplimiento de leyes reguladoras de tratamiento de datos y protección integral de activos digitales y humanos. Esto hace que se constituya como una firma líder en su sector a nivel global.