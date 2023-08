​¿Cómo comprar licencias de software originales por Internet?​

Las licencias de software originales ahora se pueden conseguir a un mejor precio. Sitios web como Artista Pirata cuentan con tiendas virtuales donde se puede comprar todo tipo de programas sin necesidad de gastar una fortuna.



El software eficiente, original y de calidad es el que permite sacarle el máximo provecho al ordenador, sea de la marca que sea. No importa si se tiene Windows o Mac: si no se tienen programas versátiles y potentes, no será posible realizar las diversas tareas que se necesitan para cumplir óptimamente con el trabajo, la educación o el entretenimiento.

Por ejemplo, sin la suite de oficina de Microsoft Office no se pueden redactar documentos, organizar hojas de cálculo o diseñar presentaciones, lo cual es esencial para las tareas diarias. Sin un navegador web, como Google Chrome o Mozilla Firefox, no se va a poder acceder a las diversas páginas web que conforman el vasto mundo del internet, lo que también dificulta el día a día. Aunque a veces existen prestaciones gratuitas, lo más común es que el software de calidad necesite una licencia original para poder funcionar. En sitios web como Artista Pirata se pueden adquirir estas licencias a precios más bajos y así contar con programas actualizados y siempre funcionales. Además, se cuenta con un soporte técnico directamente de los desarrolladores, lo que es vital ante cualquier inquietud o inconveniente.

Licencias Windows 11 originales y reinstalables

Windows es el sistema operativo más utilizado del mundo, por lo que es un software esencial para todos los que posean un ordenador de cualquier marca. Aunque los ordenadores actuales suelen venir con Windows preinstalado, hay veces en las que se debe adquirir una licencia por separado. Los casos más comunes son cuando se arma el ordenador pieza por pieza, o cuando el modelo ya construido no posee sistema operativo.

En Artista Pirata se puede adquirir una licencia Windows 11 a un precio bastante económico. La versión específica es Windows 11 Pro modalidad Retail, un sistema operativo apto tanto para uso personal como para uso corporativo. La licencia, además, incluye su factura y el certificado opcional de Microsoft Partner ID. Es una licencia reinstalable y válida para un solo equipo.

Instalar Windows original permite que el equipo siempre reciba las actualizaciones directamente desde Microsoft, manteniendo al equipo siempre optimizado y eficiente. Además, tener el Windows actualizado es de gran beneficio en el tema de ciberseguridad, pues las actualizaciones suelen incluir parches para corregir vulnerabilidades.

Sin embargo, lo mejor de contar con una licencia Windows 11 original es que, en caso de dudas o inconvenientes, se puede llamar al soporte técnico de Microsoft para solucionarlo todo con la ayuda de un experto. Es un privilegio que no tienen los usuarios de un sistema operativo ilegal, lo cual es una razón más para adquirir una licencia en una tienda reconocida.

Compra una licencia de Office al mejor precio

Uno de los programas más utilizados en la actualidad es el famoso Microsoft Office 2021, el cual en realidad es un conjunto de programas que permite completar cualquier tarea que sea necesaria dentro de una oficina. Entre las aplicaciones que trae se pueden destacar Word (procesador de textos), Excel (hojas de cálculo), PowerPoint (creador de presentaciones), Microsoft Outlook (correo electrónico), entre otros programas de gran utilidad en el entorno laboral.

Obviamente, para disfrutar de toda la suite ofimática de Office 2021 es necesario adquirir una licencia. Algunos equipos traen estos programas de fábrica, sin embargo, no siempre es el caso. Es fácil reconocer cuando no se posee una licencia de Office: el mismo programa limitará sus funciones, en algunos casos hasta imposibilitando usarlo.

Es posible adquirir licencias de Office 2021 en sitios web reconocidos, como lo es Artista Pirata. Su tienda de software original permite acceder a licencias válidas y originales, nada de licencias ilegales o robadas. Tener certeza de esto es necesario para que, en un futuro, el acceso al programa no sea revocado por el mismo sistema.

Office 2021 suele venir instalado con Windows 11, tan solo siendo necesario introducir el código de licencia para empezar a trabajar con él. En el caso de macOS, es necesario ingresar a la App Store de tu equipo Mac para instalar el programa, y después activarlo con la licencia adquirida.

Es muy importante contar con software original

En la actualidad, la ilegalidad está desenfrenada en el mundo virtual. Son muchos los que piensan que pueden obtener el software que necesitan sin pagar; nada más alejado de la realidad. Aunque existen maneras de obtener programas gratis, lo cierto es que las diversas desventajas hacen que, a la larga, enfrentar las consecuencias sea mucho más caro que comprar el programa.

La mayor ventaja de comprar software original es la seguridad. Y es que los programas obtenidos de forma ilegal suelen contener virus y malware, lo cual ralentiza el equipo, en el mejor de los casos, entre otros inconvenientes. Los programas obtenidos mediante fuentes oficiales siempre serán seguros y no tendrán malware, además de estar libre de vulnerabilidades.

Es muy común que el software ilegal robe los datos del usuario para sacar dinero de las cuentas bancarias o, incluso, pueden secuestrar los archivos importantes mediante ransomware. Además, los programas pirateados suelen estar desactualizados, por lo que existe una posibilidad de que estas versiones antiguas cuenten con vulnerabilidades que sirvan a los cibercriminales para atacar el ordenador. Nada de esto ocurre al tener software original en el equipo.

Si se cuenta con una licencia original, es posible deshacerse de todos esos dolores de cabeza, pues se tiene la certeza de que los programas serán seguros y siempre estarán actualizados. Asimismo, se tendrá la disponibilidad de acceder a soporte técnico en caso de que se necesite ayuda de cualquier tipo con relación a la app.

En el caso de los entornos corporativos, los programas sin licencia incluso pueden acarrear consecuencias legales. Es necesario que cada uno de los ordenadores de la empresa cuente con licencias originales en cada programa instalado, pues así se puede estar seguro de que, en las auditorías, no habrá ningún problema en relación con el software utilizado.