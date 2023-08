Las ferias británicas Pure London y Jatc se fusionan

Con la clara intención de terminar por crear un nuevo evento que se convierta, sí o sí, en una cita ineludible para diseñadores, marcas y compradores dentro del calendario y del circuito internacional de ferias especializadas, los salones de moda británicos Pure London y Just Around The Corner (Jatc) pasarán a organizarse de manera conjunta bajo el paraguas de la marca única “Pure London x Jatc”. Un renovado formato, desde el que buscarán servir de plataforma para la comercialización de una mayor cantidad de marcas y diseñadores, tanto consagrados como emergentes, de una manera más “concentrada”, todo ello a partir de una primera edición que tendrá lugar el próximo mes de febrero de 2024.

Organizados hasta la fecha de manera independiente como dos de las principales ferias internacionales de referencia que tienen lugar en Reino Unido, organizadas de un lado por el emprendedor especializado en moda Juls Dawson, y del otro por Hyve Group, compañía especializada en la organización de ferias internacionales propietaria de un portafolio integrado, entre otros, por los salones Pure London, Scoop International, Source Fashion, Moda y Jewellery and Watch, la combinación en uno solo de los dos salones, permitirá ofrecer una única plataforma desde la que responder mejor a las necesidades y a las capacidades que reclaman el conjunto de las empresas vinculadas a la industria de la moda, ya sean grandes multinacionales o firmas y diseñadores emergentes. Así al menos lo defienden desde la misma dirección de Hyve, al tiempo que sostienen el que con esta reformulación de las ferias especializadas en moda, vienen a tratar de dar respuesta a las demandas que durante largo tiempo han venido reclamado los compradores, tanto británicos como internacionales, invitando a las compañías e instituciones encargadas de la organización de las principales ferias, a que contribuyesen a “simplificar” el calendario de ferias internacional. Unas demandas que, al igual que pasará ahora a ocurrir en Reino Unido con la combinación de los salones Pure London y Jatc, han terminado por cristalizar en la concentración, en unas mismas jornadas y en un mismo espacio, de distintas ferias de referencia y activaciones del sector, del mismo modo que han venido tratándolo de hacer desde, por ejemplo, Ifema Madrid, con la creación de su autodenominada “semana de lifestyle”. Unas jornadas para las que nuevamente este mes de septiembre de 2023 se han decidido a volver a hacer coincidir las celebraciones de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en esta ocasión con la organización de los salones Km0 Moda, ETMad, Intergift, Bisutex, Madridjoya y Momad.

“Este es un hito en la historia de estos dos salones de moda, impulsados por la visión y por el deseo de hacer que las compras les resulten más fáciles y mejores a los compradores”, sostiene Gloria Sadrucci, directora de eventos de esta nueva feria Pure London x Jatc. “La misión de Pure London es la de convertirse en la celebración más inspiradora y diversa para la moda de Europa, brindando para ello la mejor edición de marcas, las últimas y más fiables tendencias, ofreciendo oportunidades de negocio transformadoras, y todo ello al tiempo que se defiende la sostenibilidad”. “Al unirse con Jact, y junto a los 25 años de historia que atesora a sus espaldas Pure London, los equipos combinados de ambas ferias podrán unir sus experiencias, recursos y redes de negocio, para crear la experiencia líder en ferias comerciales de moda, satisfaciendo las necesidades de los compradores y ofreciendo la mejor colección de marcas, bajo el icónico techo del Olympia de Londres”.

“Los compradores han venido solicitando un calendario de ferias comerciales más simplificado durante mucho tiempo, del mismo modo que ha venido sucediendo en la mayoría de las otras capitales mundiales de la moda”, apunta por su parte Juls Dawson, hasta ahora director general de la organización de la feria Just Around The Corner, y a partir de este momento director creativo de este nuevo salón Pure London x Jatc. “Con las excitantes novedades que se sucederán desde el Olympia, y una visión compartida dirigida a ofrecer la mejor experiencia de compra, estoy emocionado de poder unirme al equipo de Pure London para ofrecer una nueva era a nuestra comunidad, y crear una plataforma atractiva, inclusiva y unificada para la industria”. “Para nosotros”, apostilla Dawson, responsable de la puesta en marcha en agosto de 2021 de la feria Just Around The Corner, “este resulta un nuevo paso realmente emocionante en el viaje de Jatc”. El “asociarnos con Hyve y con Pure es justo lo que la industria necesitaba”.

Primera edición, del 11 al 13 de febrero de 2024

La nueva andadura de este nuevo salón internacional “Pure London x Jatc” arrancará el próximo mes de febrero de 2024, de la mano de una primera edición que tendrá lugar entre los días del 11 al 13 de febrero, nuevamente con el emblemático Olympia de Londres como telón de fondo de las celebraciones, del mismo modo que había venido haciéndolo hasta ahora para las dos ediciones anuales con las que ha venido contando la feria Pure London. Unas jornadas para las que, como consecuencia directa de la unión de ambas ferias, se estima que el nuevo salón termine por alcanzar a presentar las últimas novedades y las propuestas de más de 300 marcas, tanto británicas como internacionales.

A este mismo respecto, a las tradicionales secciones sobre las que hasta ahora venía organizándose la feria Pure London, que en su personal apuesta por la innovación no ha dejado de actualizarse en esta dirección otorgando un mayor protagonismo al valor sostenible de sus expositores, al tiempo que elevaba hasta 6 las “áreas temáticas” de la feria tras la incorporación, esta última edición de julio, de su nueva sección de moda “Pop”, el nuevo salón “Pure London x Jatc” contará con un nuevo directorio, todavía sin terminar de concretar. Una nueva estructuración interna para la que eso sí, bajo el estilo y la singularidad que han venido caracterizando a cada nueva edición de Jatc, se adelanta que se terminará por dar cabida a una propuesta unificada de moda femenina, en la que se incluirán tanto desde ese nuevo espacio “Pop” a una nueva área “Launchpad” reservada a nuevos diseñadores de moda de mujer; así como igualmente a una completa oferta de moda masculina y de marcas de complementos y de calzado, tanto para hombre como para mujer. Una oferta que se terminará de completar con la que ofrecerán los expositores ubicados en la sección “Together Zone”, reservada para marcas especializadas en moda “genderless”, así como en las de relojería, joyería, de accesorios tecnológicos, regalos de temporada y en la de “Lifestyle and Beauty”, desde donde presentarán sus últimas novedades toda una amplia serie de marcas especializadas en las categorías de belleza, cosmética y hogar.

“Al presentar una selección curada compuesta por más de 300 marcas, ‘Pure London x Jatc’ contará con áreas claramente definidas para garantizar una experiencia de compra fluida y cohesiva”, explican a este respecto desde la misma organización de la nueva feria británica de referencia para el sector. Todo ello, a partir de “una primera edición combinada que tendrá lugar del 11 al 13 de febrero de 2024 desde el Olympia de Londres”, y desde la que se “ofrecerá a los compradores una feria transformada con un mayor número de inspiradoras marcas y diseñadores de moda”.