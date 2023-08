Las mejores marcas de placas solares, según cuidemoselplaneta.org

La web cuidemoselplaneta.org hace un repaso por las mejores marcas de placas solares de la actualidad El mercado de las placas solares (o módulos solares fotovoltaicos) ha crecido significativamente en las últimas décadas y con él, la cantidad y calidad de fabricantes. A continuación, se hará un repaso de las marcas más interesantes que a juicio de cuidemoselplaneta.org se pueden encontrar en el mercado.

SunPower - Fundada en 1985, SunPower es conocida por sus paneles de alta eficiencia y su tecnología Maxeon. Sus células solares están diseñadas para resistir condiciones difíciles, como altas temperaturas y ambientes marinos, lo que las hace especialmente duraderas y fiables. Su garantía es una de las más robustas del mercado.

LG Solar - La división de energía solar de LG ha consolidado su reputación al combinar la experiencia tecnológica de la marca con innovaciones en energía limpia. Los paneles LG NeON son especialmente populares, ofreciendo alta eficiencia, estética moderna y excelente garantía.

Panasonic - Su experiencia en electrónica se ha traducido en paneles solares de alta calidad. Con su serie HIT, Panasonic combina silicio monocristalino y amorfo para ofrecer una mayor eficiencia y resistencia al calor. Los paneles Panasonic son robustos y tienen una larga vida útil.

Q CELLS - Fundada en 1999 en Alemania, Q CELLS ha logrado grandes avances tecnológicos en la industria. Su tecnología Q.ANTUM combina rendimiento con durabilidad. La empresa de placas solares destaca por su compromiso con la investigación y el desarrollo.

Canadian Solar - Establecida en 2001 en Canadá, la empresa ha entregado más de 52 GW de paneles de alta calidad a clientes en más de 150 países. Son conocidos por su compromiso con la sostenibilidad y sus esfuerzos en innovación y desarrollo.

JA Solar - Desde 2005, esta empresa china ha destacado por sus soluciones fotovoltaicas integradas. Sus paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia en diferentes condiciones ambientales, haciéndolos adecuados para proyectos en regiones variadas.

Trina Solar - Fundada en 1997, Trina Solar se ha posicionado como líder en soluciones de energía inteligente. Sus paneles Vertex incorporan la última tecnología y ofrecen alta eficiencia, lo que los hace ideales para proyectos comerciales y residenciales.

First Solar - Especializada en módulos de película delgada de cadmio-telurio (CdTe), First Solar es una elección popular para proyectos de gran escala. Sus paneles son altamente sostenibles y ofrecen un excelente rendimiento, incluso en condiciones de poca luz.

JinkoSolar - Fundada en 2006, esta empresa china ha crecido rápidamente para convertirse en uno de los principales fabricantes a nivel mundial. Su tecnología Cheetah y Tiger ha sido reconocida por su alta eficiencia y rendimiento.

Silfab Solar - Con foco en el mercado norteamericano, Silfab combina diseño italiano con tecnología norteamericana. Con más de 35 años de experiencia, la empresa se enorgullece de sus procesos de fabricación automatizados y su compromiso con la calidad y durabilidad.

Al elegir placas solares, es esencial considerar no solo la marca sino también factores como la eficiencia del panel, garantías, costo y la reputación de la marca en términos de servicio al cliente y soporte postventa. Además, debido al constante avance en tecnología y desarrollo en este campo, siempre es recomendable investigar las últimas reseñas y rankings antes de tomar una decisión.