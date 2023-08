Las ventajas del paquete de Office para empresas, de la mano de Cordero Informáticos

En la actualidad, las tareas ofimáticas resultan mucho más sencillas y eficientes gracias a las herramientas modernas de software, como Office. No obstante, cuando se les pregunta a muchas personas qué es Office, a menudo su respuesta se limita a las aplicaciones más conocidas, como Word, Excel, Power Point, etc.

Sin embargo, esta suite ofimática actualmente ofrece todo un catálogo de servicios, con más de 30 aplicaciones diseñadas para mejorar la productividad empresarial, el trabajo en equipo y la protección de datos. Así lo destaca Cordero Informáticos, una empresa con más de 35 años de experiencia en el sector informático.

¿Qué funciones y herramientas aporta Office a las empresas? Office es un paquete de ofimática sumamente amplio y con múltiples funciones. Su versión actual más completa para empresas es Office 365, el cual abarca casi 30 aplicaciones, junto con un amplio conjunto de servicios que cubre prácticamente cualquier necesidad tecnológica de las compañías modernas. Su sistema funciona con un modelo de suscripción en la nube, el cual permite trabajar desde cualquier sitio, sin necesidad de tener los programas instalados. Además, sus medidas de seguridad ofrecen una protección total para los datos e información de la compañía.

Por otro lado, sus funciones y servicios incluyen las principales aplicaciones de ofimática, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Access, junto con varios otros programas que aportan nuevas funcionalidades. Entre estos, destaca Microsoft Teams, una herramienta que facilita el teletrabajo y la fluidez de la comunicación en la organización, así como el intercambio de archivos y documentos entre diferentes colaboradores. También está Microsoft OneDrive, una aplicación que permite sincronizar automáticamente cualquier cambio en el contenido del usuario, para que pueda trabajar con el mismo contenido en cualquier dispositivo con acceso a la nube. Además, destaca Power Automate, cuyas funciones permiten automatizar varias tareas y facilitan la conexión entre aplicaciones.

¿Por qué es importante utilizar versiones oficiales de Office? Instalar un paquete actualizado de Office, con su respectiva licencia original, representa varias ventajas para las empresas. La versión oficial ofrece acceso a las actualizaciones del software, las cuales corrigen errores y mejoran el funcionamiento de los programas. Asimismo, estos paquetes ofrecen medidas de seguridad que protegen la información del usuario, y permiten recuperarla ante fallas en el sistema o ataques informáticos. Además, de este modo, las empresas cuentan con garantía del fabricante, y la tranquilidad de que el software es seguro y no contiene malware o virus informáticos.

Sin embargo, muchas empresas no tienen los conocimientos o experiencia necesarios para adquirir o instalar estas herramientas. En estos casos, Cordero Informáticos representa una solución altamente eficaz, ya que sus profesionales son expertos en instalar y configurar Office 365 en las empresas, de manera personalizada y ajustada a sus necesidades. Sus planes ofrecen todas las aplicaciones y servicios que pueda requerir la organización, e incluyen un mes de suscripción gratuito. Además, estos expertos se encargan de educar al personal de la respectiva compañía, para que puedan aprovechar todas las herramientas de este paquete de software.